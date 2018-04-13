Мужчинам: как снизить риск развития рака

Американские врачи отмечают, что рак является второй по значимости причиной смертности после болезней сердца.В 2018 году они ожидают, что в США четыре вида раковых заболевания составят половину всех смертей мужского населения: рак легких - 83 600 человек, простаты - 29 400, колоректальный рак - 27 400 и поджелудочной железы - 23 000 человек.При этом ученые сообщают, что мужчины могут снизить риск смерти, несколько поменяв свой образ жизни, при этом уменьшив еще и риск сердечных заболеваний.Ведущей причиной рака и сердечных заболеваний является курение. Оно связано с 18 различными видами рака. Никогда не поздно бросить єту вредную привычку. Риск сердечного приступа снижается даже через несколько недель после этого.Для некурящих наибольший фактор риска развития рака - ожирение, которое отчасти зависит от потребления слишком большого количества калорий и недостаточной физической нагрузки. Сочетание этих факторов является второй по значимости причиной. Она связан с раком предстательной железы, толстой кишки и поджелудочной железы и с более высоким риском сердечных заболеваний.Мужчины должны поддерживать здоровый вес тела, регулярно тренироваться и есть преимущественно растительную пищу. Важно ограничение потребления красного мяса, а также обработанных мясных продуктов.Американское онкологическое общество рекомендует всем взрослым включать физические занятия в свою жизнь. Человек должен выполнять нагрузки не менее 150 минут умеренной интенсивности или 75 минут активной, или их комбинации.Потребление алкоголя также может вызвать рак, а это означает, что мужчины должны ограничить потребление алкоголя - не более двух рекомендованных порций напитков в день.Мужчины, как и женщины должны начинать обследования с 50 лет. Учитывая все это, много людей может снизить риск развития рака.