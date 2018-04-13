Самый вредный напиток на планете

Буквально недавно узнала ужасную для себя новость. Оказывается мой любимый напиток приносит мне больше вреда, чем любая другая вредная для здоровья еда, хотя мне представлялось это совсем по другому, но учёные, есть учёные и они любят опровергать наши заблуждения своими исследованиями.В журнале Laboratory Investigation была опубликована статья, в которой подтвердили, что любимый во всём мире напиток приготовленный из натуральных ингредиентов по сути является одним из вреднейших напитков на планете, так как результаты его поглощения организмом могут привести к достаточно негативным последствиям для последнего.В эксперименте учёных были задействованы добровольцы, которым предстояло выпить данный напиток, калорийность которого составляла 1000. После этого через несколько часов проводилась оценка сосудов исследуемых.По результатам эксперимента было выявлено что эластичность сосудов участников исследования изменилась в худшую сторону, при этом красные кровяные тельца деформировались. А измененённая форма кровяных телец оказывает негативное воздействие на имунные возможности организма, что соответственно может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.