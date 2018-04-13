Почему головная боль более опасна, чем вам кажется

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Головная боль является не просто неприятным явлением, а зачастую говорит о негативных изменениях в организме и в этой статье мы попробуем разобраться в причинах её вызывающих.И если мы спросим докторов об этом, то каждый укажет причины, которые ближе к его роду деятельности. Одни скажут, что причина в сосудистой системе организма, другие в мозговом кровообращении, а третьи посоветуют просто не перенапрягаться и не нервничать.И действительно список источников головной боли начинается с нехватки необходимых элементов в организме и до серьёзных заболеваний вызванных опухолями. И разберём это более подробно.Есть несколько химических элементов нехватка которых в организме приведёт к неприятным ощущениям в голове. Это калий, одна из функций которого проявляется в качестве катализатора некоторых химических реакций, которые способствует выносливости и насыщают мозг кислородом. Магний, который не только нормализует кровяное давление и стабилизирует сердечный ритм, но и необходим для нормальной деятельности нервной системы. Фосфор - огромное количество которого находится в тканях нервных клеток и головного мозга.