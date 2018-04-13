Тройной удар по лишнему весу или похудеть легко

На улице уже весна и скоро придёт пора снять тёплые вещи и показать миру то, что было под ними, а в голове появляется навязчивая мысль "скоро лето и пора худеть". А у тебя в запасе есть несколько килограмм, которые ты с радостью бы потерял.Чтобы начать свой путь в деле сброса веса нам необходимо рассмотреть три области своей жизни, которые следует изменить: физические упражнения, питание и сон. При этом питание возможно даже важнее физической нагрузки.В разделе питание, тебе следует есть больше богатых клетчаткой овощей и стремиться пить больше воды. Старайся разминаться каждый час, разгоняя свой метаболизм, а если у тебя сидячая работа, то поднимайся по лестнице вместо лифта и свой автомобиль ставь подальше от входа.Регулярное посещение тренажерного зала регулярно - это полезно, но не убеждайте себя, что это компенсирует эклеры, съеденные тобой утром. Тебе нужно пробежать два часа, чтобы компенсировать 400 килокалорий заключенных в кусок торта.Теперь ко сну. Сон имеет огромное значение в деле потери нежеланных кило на твоём теле и если ты не высыпаешься, то все твои труды пойдут насмарку. Большинству людей необходимо по семь или восемь часов здорового сна, а некоторым и все девять в зависимости от физической и психологической нагрузки в течение дня.И задача похудеть - это действительно нелёгкая работа. Как только мы теряем даже небольшое количество веса за счет урезания калорий, наш организм борется, чтобы защитить наш "оригинальный" вес, в частности, снижая метаболизм и повышает аппетит. Это конечно же может привести к разочарованию и желанию сдаться. К когда ты готов(а) уже сдаться напомни себе, что ты не тряпка и после достижения своей цели радость от жизни вырастет многократно.