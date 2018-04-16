Не только алкоголь и табак: эти привычки пагубно влияют на здоровье

Медики рассказали о самых вредных привычках, снижающих качество жизни многих людей.Всем известно, что злоупотребление спиртными напитками и курение неизбежно портят здоровье, поэтому лучше отказаться от этих вредных привычек. К тому же, чем дольше человек курит и пьет, тем сильнее у него развивается зависимость к запрещенным продуктам.Есть еще много вредных привычек, пагубно воздействующих на самочувствие, здоровье и жизнь в целом.Обкусывание ногтей - миллионы бактерий под ногтями попадают вам в рот, плюс ко всему, ногти и кутикула вокруг них приобретает не эстетический вид.Хруст пальцами рук - это ослабляет хватку и может навредить суставам, что в итоге завершится отечностью пальцев и не только.Регулярный недосып - многие считают, что они "совы" и потому принципиально ложатся спать глубокой ночью, но вставать то приходится все равно рано, ведь рабочий день начинается в большинстве своем в 8-9 утра. Со временем регулярный недосып сделает из вас вечно раздраженного, сонного и вспыльчивого человека.Носить узкие джинсы - этот предмет гардероба есть практически у каждого, кто следит за модными тенденциями, но почему-то никто не обращает внимание на рекомендации врачей, которые настаивают на том, что носить узкие джинсы крайне небезопасно, так как они нарушают кровообращение в половых органах, что может привести к серьезным проблемам, например, снижению потенции.Слушать музыку через наушники, выставив громкость до максимально возможного предела - спустя некоторое время вы можете заметить, что стали хуже слышать, а причина кроется как раз в том, что вы любите слушать громкую музыку.Перед сном играть в компьютерные игры или же просто серфить по Сети - это занятие бодрит и может спровоцировать бессонницу.Быстро кушать - это приводит к перееданию, так как в мозг сигнал о насыщении приходит через 15-20 минут после того, как человек поел.Исключив перечисленные выше привычки из своей жизни, вы обретете здоровье на долгие годы и продлите себе жизнь.