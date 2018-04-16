Правильное питание и упражнения облегчают побочные эффекты лечения рака простаты

Правильное питание и занятия спортом могут заметно облегчить побочные эффекты лечения рака простаты. К такому выводу пришли ученые из Ohio State University.Андроген-депривационная терапия, проводимая в рамках лечения этого вида рака, подавляет синтез тестостерона и других половых гормонов, ускоряющих рост рака предстательной железы. Снижение уровня “мужских” гормонов приводит к росту жировых отложений и потере мышечной массы. Все это, разумеется, может спровоцировать множество других проблем со здоровьем.Ученые провели небольшое исследование с участием 32 мужчин, проходивших андроген-депривационную терапию. Для половины пациентов специалисты разработали программу ежедневных тренировок и питания. Оставшиеся участники получили общие рекомендации об упражнениях и рационе.К концу 12-недельного эксперимента выяснилось, что мужчины, следовавшие программе, набрали мышечную массу и избавились от лишнего жира. Остальные добровольцы потеряли часть мышечной массы, а количество жировых отложений у них увеличилось.Таким образом, правильное питание и ежедневные тренировки нивелируют побочные эффекты андроген-депривационной терапии. Результаты исследования были недавно опубликованы в журнале Annals of Behavioral Medicine.