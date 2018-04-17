Врачи открыли смертельную опасность привычки грызть семечки

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По поводу качества и полезности любимого у россиян лакомства высказались эксперты программы «НашПотребНадзор» на НТВ. Они предостерегли о том, что семечки очень калорийны, но опасны для здоровья человека не только этим. Специалисты подтвердили, что семечки способны сыграть роль провоцирующего фактора в воспалении аппендикса. В аппендиксе аккумулируются полезные микроорганизмы, которые являются резервными защитниками здоровья – они используются организмом для оздоровления при заболеваниях, поражающих микрофлору кишечника.«Узкий проход в аппендикс может быть заблокирован проглоченной виноградной косточкой или шелухой от семечек, после чего происходит воспаление. Семечки могут спровоцировать обострение аппендицита, потому что шелуха очень плохо переваривается, а разгрызть семечку зубами так, чтобы не проглотить часть кожуры, получается не всегда», - объяснили эксперты программы.Другая опасность, грозящая любителям семечек – высокая калорийность продукта: оказывается, семечки калорийнее чем шоколад и жареная свинина. В обжаренных семечках, по словам специалистов, содержатся жиры, способствующие скоплению холестерина, а также очень много фосфора (в 100 граммах - целых155% дневной нормы), что может плохо сказаться на работе почек. Также избыток фосфора опасен для головного мозга.«При переизбытке фосфора, вырабатывается избыточное количество кальцитанина, который может способствовать сужению сосудов, что повышает риск артериальной гипертензии, инфарктов и инсультов», - сказала по данному поводу диетолог Римма Мойсенко.В 2017 году исследователи Мичиганского университета поделились сведениями о том, что на семечках живет и размножается плесень, которая выделяет афлатоксин. Данный компонент известен своим негативным влиянием, способствующим развитию рака печени, а также появлению повреждений в ДНК. Особенно осторожными нужно быть любителям семечек с солью – этот продукт способствует отечности и повышению давления.