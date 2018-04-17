Заболевание почек может стать причиной гипертонии

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Ученые назвали неожиданные причины, которые могут привести к гипертонии.Российские медики утверждают, что самой распространенной причиной повышенного давления является стрессовые ситуации. Из-за стресса в организме человека повышается уровень адреналина, который и увеличивает давление, пишут российские СМИ.Другой причиной гипертонии может стать болезнь почек. В этом случае у больного будет также наблюдаться бледность, потливость, усиленное сердцебиение и дрожь. Кроме того, на повышение давления могут влиять сотрясения и заболевания головного и спинного мозга. В этом случае необходимо обратиться ко врачу.Ученые также уверены в том, что давление у женщин может повышаться из-за приема контрацептивов.