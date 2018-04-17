Ученые назвали продукты, уничтожающие раковые клетки

В этих продуктах есть особые химические соединения.Ученые из Великобритании и Норвегии утверждают, что некоторые продукты питания стимулируют организм включать активный процесс аутофагии, благодаря которому оказывается защищенным от ряда болезней, включая рак.В частности, констатировали специалисты, их употребление помогает предотвращать рак толстой кишки, синдром раздраженной толстой кишки, болезнь Крона и язвенный колит.Аутофагия – это самостоятельное избавление организмом от поврежденных элементов клеток, которые могут стать основой для развития опухоли. Авторы исследования обнаружили, что аутофагию активируют природные соединения, которые содержатся в таких продуктах, как гранаты, красный виноград, груши, грибы, чечевица, соя и зеленый горошек.«Их употребление активирует ресурсы организма в борьбе с воспалительными процессами и облегчает симптомы заболеваний кишечника», – говорят авторы исследования.