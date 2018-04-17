ТОП-5 способов стать добрее к себе

Мы не осознаем, что относимся к себе жестоко: увлекаемся самокритикой, фокусируемся на неудачах и недостатках. Нам бы и в голову не пришло критиковать других так безжалостно, как себя. Психотерапевт Шэрон Мартин объясняет, как избавиться от разрушительной модели мышления.Самокритика подобна вредной привычке: чем чаще ею занимаемся, тем глубже вживается в мозг и превращается в автоматическую модель мышления. Корни самокритики надо искать в детстве. Во взрослом возрасте мы даже не замечаем, как выискиваем доказательства своей несостоятельности. Например, считая себя неуклюжим, расцениваем пролитый кофе как доказательство своей неловкости: «Ну это же надо, прямо на чистую рубашку. Вот растяпа!»Альтернатива самокритике — самосострадание. Оно помогает перепрошить мозг и изменить пагубные модели мышления. Мы можем научиться реагировать на ошибки и недостатки с позиции доброты и понимания. Вот как может выглядеть реакция на пролитый кофе: «Похоже, я перенервничал и устал. Пожалуй, нужно сбавить обороты, не стоит так сильно себя нагружать».Такая реакция помогает признать, что вы переживаете непростые времена, и посмотреть на себя как на обычного человека. Вы не идеальны, но это не делает вас плохим или никчемным. Научиться самосостраданию помогут следующие способы.Совершив ошибку или не добившись цели, не спешите критиковать, осуждать себя и концентрироваться на том, что сделали неправильно. Сострадание может мотивировать больше, чем критика и наказание. Разрешите себе совершать ошибки и прощайте себя за них. Это поможет учиться, развиваться и превращаться в человека, которым хотите стать.Желание нравиться другим естественно, но если вы доверяете чужому мнению больше, чем собственному, то рискуете благополучием. Понравиться всем на свете — невыполнимая задача. Ваши мысли и мнения не менее важны, чем чужие. Не стоит подавлять потребности и идеи.Относитесь к чужим мыслям с любопытством. Вам не нужно с ними соглашаться или делать то, чего от вас хотят. Начните с малого: практикуйтесь на людях, рядом с которыми чувствуете себя в безопасности. Постепенно ваша уверенность в себе окрепнет.Многим кажется, что они сами справятся и помощь им не нужна. Это заблуждение. Люди — социальные существа, мы все зависим друг от друга. Мы просим помощи, когда у нас болеет ребенок или ломается автомобиль, это нормально. В здоровых отношениях всегда есть место для взаимовыручки. Не воспринимайте просьбу о помощи как проявление слабости или неполноценности.Мозг запрограммирован автоматически отмечать ошибки и недостатки. Сложнее заметить то, что мы делаем хорошо и правильно. Каждый вечер выделяйте несколько минут, чтобы проанализировать день. Запишите, что вам сегодня удалось, чем вы гордитесь. Это не обязательно должно быть что-то грандиозное. Просто похвалите и мысленно похлопайте себя по плечу за то, что вовремя сделали работу или не уснули на скучном совещании. Эта техника научит вас признавать свои заслуги и смотреть на ситуацию со стороны.Часто кажется, что награду нужно заслужить. Например, сначала ответить на десять писем и только потом позвонить подруге и поболтать. Но баловать себя можно без особых причин. Главное, чтобы это шло вам на пользу. Спросите себя, что вам нужно прямо сейчас. Подумайте, можете ли дать себе это. Когда мы холим и лелеем себя, физическое и эмоциональное самочувствие становится намного лучше.