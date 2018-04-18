Храп: как не умереть от инсульта?



Первое упражнение. Делать интенсивные движения, имитируя (без воды) полоскание зубов, напрягая при этом мышцы. Затем запрокинуть голову назад и имитировать полоскание горла, произнося протяжно звук «а».



Второе упражнение. Тянуться кончиком языка к подбородку, держа мышцы в напряжении. При этом не обязательно высовывать весь язык полностью, можно только кончик. Самое главное — напрягать как можно больше мышц.



Третье упражнение. Давить кулаком на подбородок, пытаясь отодвинуть нижнюю челюсть назад. При этом мышцами создавать противодействие, выталкивая кулак назад, напрягая на протяжении всего упражнения щеки, язык, шею и т. д.



Четвертое упражнение. Зажать карандаш между губ и зубов. Давить на него губами, верхней, нижней челюстью три-пять секунд, напрягая мышцы, после чего ослабить. Такое упражнение, помимо лечения храпа — еще и отличная профилактика появления второго подбородка.



С таким неприятным явлением, как храп, доводилось встречаться, пожалуй, каждому. Он доставляет немало неудобств: утомляет, раздражает, но самое главное — храп может быть опасен для жизни.Храп может наблюдаться и у мужчин, и у женщин, и даже у детей. С физиологической точки зрения, в момент, когда человек храпит, происходит расслабление мышц мягкого неба и западение языка. Его биение во время дыхания и вызывает характерный звук. Храп, не представляющий угрозы для жизни, часто очень мешает окружающим, не давая возможности нормально выспаться и получить удовольствие от сна.Причины, которые могут оказать влияние на возникновение храпа, бывают различные: искривление носовой перегородки, большой небный язычок (увула), аденоиды (чаще встречаются у детей), увеличенные миндалины, смыкающиеся между собой и т. д. Сопутствующими факторами может быть ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, нарушение обмена веществ в организме и др.Статистика показывает, что среди людей, ежегодно умирающих от инфаркта и инсульта, храпунов в три раза больше, чем не храпящих. При этом больные с тяжелой формой храпа в разы чаще попадают в дорожно-транспортные происшествия, нежели не храпящие люди.Опасным для здоровья называется храп, при котором происходят остановки дыхания во сне или так называемые приступы апноэ. В среднем, продолжительность пауз дыхания во время сна у храпящих пациентов составляет тридцать-сорок секунд, а их количество может достигать четырехсот за ночь. Если перемножить эти значения получится около четырех-пяти часов отсутствия дыхания на протяжении полноценного восьмичасового сна. Это достаточно высокий риск появления инфаркта и внезапной смерти. Когда храпящий человек вдруг перестает дышать во сне в течение более тридцати секунд, его нужно срочно разбудить, так как возникает состояние, угрожающее жизни.Если человек живет один, без родных, определить наличие храпа иногда можно по косвенным признакам. Так, люди, страдающие храпом, много ворочаются во сне, взбивая под собой простынь, одеяло. Увеличивается и число посещений туалета в ночное время, имеет место учащенное мочеиспускание. Нередко после пробуждения у храпящих людей проступает пот на лице, наблюдается подъем утреннего давления, а также усталость, разбитость, сонливость в течение дня. Человек чувствует себя неотдохнувшим за ночь. Эти симптомы могут говорить об опасном для жизни храпе. При их наличии нужно обратиться к доктору.Учеными Италии доказано, что при длительном течении хронической формы гипоксии начинаются деструктивные (разрушающие) процессы в коре головного мозга, что со временем может снижать интеллект человека.Зачастую храпу подвержены крупные, тучные люди, страдающие ожирением. Врачи называют это явление синдромом короткой шеи. У полных людей часто происходит западание языка во сне, что приводит к издаванию характерных гортанных звуков и появлению приступов апноэ. При наличии избыточной массы тела и храпа нужно хотя бы немного сбросить вес. Согласно статистике, снижение веса на десять-двадцать процентов может уменьшить храп чуть ли не на пятьдесят процентов.В норме, когда человек засыпает, он входит в так называемое царство вагуса, у него урежается частота дыхания и пульса. При этом у храпящих людей при засыпании, напротив, повышается кровяное давление, мозг бодрствует, нарушается работа многих систем, в том числе, сердечно-сосудистой и дыхательной. У них не происходит достаточного выделения необходимых для сна веществ и гормонов. В то же время, помимо отсутствия отдыха организма, люди с избыточной массой тела могут во время сна еще больше набирать вес.Если приступы апноэ проявляются постоянно, а также увеличивается частота и длительность задержек дыхания во сне, нужно обратиться к врачу-сомнологу. На основе исследований врач поставит правильный и диагноз, и назначит соответствующее лечение.Но, к сожалению, далеко не во всех поликлиниках есть врачи-сомнологи. В таком случае можно обратиться за помощью к врачу-кардиологу, невропатологу, эндокринологу. Полученные после обследования данные эти специалисты могут отправить сомнологам в Центр медицины сна для проведения исследований и назначения подходящего лечения.Кстати, в некоторых странах Европы не выдают права на вождение большегрузного транспорта, если человек страдает апноэ. У каждого водителя этой категории должна быть медицинская справка, подтверждающая отсутствие недуга.Если появление храпа обуславливается анатомическими особенностями, например, искривленной перегородкой носа, нужно обратиться за помощью к отоларингологу. В этом случае, как правило, назначается операция. После оперирования проблема проходит сама собой.Когда храп возникает из-за разросшихся полипов, проводится их удаление. А если имеет место большой небный язычок (увула), врач может назначить его подрезание или увулопластику, например.Зачастую с началом отопительного сезона воздух в доме пересыхает и у многих людей во время сна появляется храп (безопасный). Профилактика храпа в этом случае заключается в регулярном проветривании помещений, а также увлажнении воздуха в жилище.Спать при храпе рекомендуется со слегка приподнятой головой. Подушка и матрац должны быть правильно подобраны. Можно использовать специальные препараты профилактического действия, например, спреи в нос, в горло. Такие средства бывают разные по составу и могут уменьшать храп в некоторых случаях. Но все сугубо индивидуально.Кстати, по данным патентного бюро США, в настоящее время зарегистрировано около двухсот устройств, созданных для профилактики и борьбы с храпом, что также свидетельствует о сохранении проблемы храпа и ее высокой актуальности на сегодняшний день.Следующий комплекс упражнений направлен на предотвращение храпа, а также на его профилактику. Они помогают тренировать соответствующие мышцы и поддерживать их в тонусе. При их выполнении нужно напрягать как можно больше мышц лица, шеи, и т. д. Желательно выполнять упражнения ежедневно по три-четыре раза в день по двадцать пять-тридцать раз.