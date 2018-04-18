Что делать, если болят спина и суставы
Болевые ощущения в области поясницы и между лопатками, шеи и других отделов позвоночника могут появиться в следствие малоактивного образа жизни, а также из-за полученных ранее травм, сильных физических нагрузок и возраста.
Наиболее часто к медикам с жалобами на боли в спине и суставах обращаются люди, имеющие лишний вес и сидячую работу. Поэтому первый и главный совет врачей звучит так: быть физически активными и привести вес в норму.
Лучше всего на суставы воздействует такой вид спорта, как плавание. Оно одновременно укрепляет мышцы спины и снимает нагрузку с позвоночника, таким образом болезненные ощущения отойдут на второй план.
Силовые нагрузки в тренажерном зале тоже не стоит игнорировать. Единственное "но", заниматься нужно с профессиональным тренером, иначе можно не избавиться от суставных и позвоночных болей, а спровоцировать их появление, выполняя упражнения неправильно.
Утренняя зарядка - самый оптимальный способ, позволяющий поддерживать здоровье всего тела в норме. Этот вид физической активности доступен каждому. Для того, чтобы предотвратить заболевания позвоночника и суставов, следует делать зарядку по утрам в течение 15-20 минут, выполняя несложные упражнения.
Избавиться от боли в суставах может помочь массаж. Опять же, как и в случае с плаванием, мышечный корсет придет в тонус, за счет чего нагрузка на суставы и позвоночник снизится.
Что касается похудения, то здесь и так все ясно - нужно сократить калорийность пищи, начать больше двигаться и соблюдать режим дня. При таком образе жизни люди редко жалуются на плохое самочувствие, боли в спине, "гудящие" суставы и так далее.
Самый 100% способ устранить боли в спине и суставах, а также понять причину их появления, это обратиться к врачу. Если никакие из вышеперечисленных способов не помогают вам и вы продолжаете ежедневно испытывать ноющие, стреляющие боли в одной из частей тела, то визит к доктору не стоит откладывать в долгий ящик.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил medic в категорию Ревматология
Добавить комментарий