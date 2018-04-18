Названа безопасная для здоровья доза алкоголя

Ученые подсчитали, сколько алкоголя человек может употреблять без вреда для здоровья. Исследования проходили в 19 странах мира.

По версии британских ученых, нельзя употреблять более 100 граммов этилового спирта в неделю. По данным Минздрава РФ, нормальная доза для мужчин – 210 граммов спирта в неделю и 140 граммов за тот же период для женщин.

Американские медики рекомендуют норму в 196 граммов. Превышение нормы алкоголя грозит любителю выпивки сокращением жизненного срока минимум на несколько лет.
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