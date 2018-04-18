Новые нормы гипертонии вредны для пациентов

Австралийские ученые из Университета Сиднея и Университета Бонда считают, что новые рекомендации американцев, касающиеся артериального давления, скорее, вредны для пациентов, чем полезны.Недавно Американский колледж кардиологии (ACC) и Американская кардиологическая ассоциация (AHA) опубликовали новые руководящие принципы по измерению артериального давления. В частности, в них декларировалось:Снижение показателей гипертонии у взрослых от 140/80 мм рт.ст. до 130/80 мм рт.ст.Включение в группу повышенного риска для назначения медикаментозного лечения взрослых с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с диабетом или заболеваниями почек и давлением 130/80 мм рт.ст.Ученые считают, что изменение пороговых значений для диагностики и лечения гипертонии ставит под угрозу здоровье и даже жизнь значительного числа людей:Во-первых, расширенное определение болезни означает, что большее количество людей будет считать себя больными, даже если вероятность заболевания у них минимальна. А диагноз «гипертония» повышает тревожность и риск развития депрессии у людей, которые сегодня гипертониками не являются.Во-вторых, еще большее количество людей начнет лечиться от гипертонии, и это приведет к росту числа побочных эффектов.В-третьих, в странах, где нет всеобщего медицинского страхования (например, в США) у людей с первично диагностированной гипертонией могут возникнуть сложности с получением страхового покрытия из-за «ранее имевшейся патологии».Врачи также напоминают, что систолическое артериальное давление имеет низкую воспроизводимость, то есть сложно получить один и тот же результат при повторных измерениях. Стандартным является отклонение в 10 мм рт.ст. А большинство взрослых имеет систолическое давление как раз в районе порогового значения 130 мм рт.ст. В целом, это значительно увеличивает круг пациентов, у которых внезапно будет диагностирована гипертония.По оценкам экспертом, 80% населения с диагностированной по новым нормам гипертонией выгоды в виде снижения рисков болезней сердца не получат. Ограниченную пользу новые нормы ACC и AHA принесут 11% потенциальных больных. И только для 9% они будут действительно полезны.