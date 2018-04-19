Названы домашние средства от нервного перенапряжения

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Эти простые народные методы воздействуют на организм человека не хуже успокоительных препаратов.Единственное отличие домашних средств от успокоительных таблеток заключается в их натуральном составе, а с нервным перенапряжением они справляются также эффективно.Из-за постоянных стрессов и повседневных забот нервная система может сильно пострадать, от чего появляются следующие симптомы: бессонница, чрезмерная раздражительность, апатия, депрессия, повышение артериального давления и развитие гипертонической болезни, нарушение концентрации внимания и ослабление умственной деятельности, головные боли.Пить его нужно горячим, именно в таком состоянии он способен успокаивать расшатанную нервную систему. Готовится коктейль очень просто: очистить два вымытых яблока от кожуры, измельчить их в блендере, добавить к ним стакан воды и поставить на медленный огонь, чтобы варить в течение 5 минут. Перелить из кастрюли будущий коктейль в чашку, посыпать солью, хорошо размешать и выпить.Это один из наиболее популярных рецептов, помогающих при нервном перенапряжении. Для его приготовления понадобится стакан кипятка и веточка свежей или сушеной мелиссы. Залить листья кипятком, дать настояться и выпить настой теплым. В день можно пить такой чай не более двух раз.Готовится так: в стакан кипятка насыпать по 10 г цветов боярышника и листьев тысячелистника, настаивать под крышкой 10 минут. Процедить и выпить утром, а также вечером. В целях профилактики нервных срывов можно принимать этот настой ежедневно в течение 2-4 недель.Медики рекомендуют чаще гулять на свежем воздухе и больше отдыхать, чтобы позволять таким образом своей нервной системе восстанавливаться.