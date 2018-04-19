5 любимых всеми продуктов, повышающих риск развития рака

Некоторые продукты, регулярно употребляемые и любимые многими, далеко не безопасны для здоровья. Представляем Вашему вниманию несколько продуктов и напитков, которые при регулярном употреблении повышают риск развития рака.Сладкие газированные напитки – источник так называемых пустых калорий: они содержат много сахара, или, что хуже, искусственных сахарозаменителей, а питательные вещества вроде витаминов и минералов в них отсутствуют. Такие напитки не только способствуют прибавке веса, воспалительным процессам и резистентности к инсулину, но и приводит к гастроэзофагальному рефлюксу, который может стать причиной рака. Кроме того, газировка содержит множество химических ингредиентов, также повышающих риск развития опухолей.Картофельные чипсы содержат много калорий и жира, из-за чего они способствуют набору лишнего веса. Чипсы также содержат консерванты и красители, и все это обжаривается при высокой температуре, способствуя выделению акриламида – известного канцерогена, содержащегося также в сигаретах.Переработанное мясо в виде сосисок, бекона и колбасы также повреждает здоровье, так как содержит химические вещества и избыточное количество соли. Многие из химикатов, входящих в состав переработанного мяса, являются опасными канцерогенами.Желательно отказаться от регулярного употребления попкорна, так как он насыщен химикатом перфторированной карбоновой кислотой, также содержащейся в тефлоне. Ученые из Университета Калифорнии выяснили, что это вещество существенно повышает риск опухолей печени, и мочевого пузыря, почек и яичек.В список канцерогенных продуктов необходимо включить также алкогольные напитки, искусственные подсластители, рафинированные сахара, копченое мясо, подвергающееся воздействию вредного дыма, а также рафинированную пшеничную муку.