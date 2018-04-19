Артериальная гипертония - что это такое и как с ней жить?
Естественно, вы уже твердо усвоили, что, если не взяться за повышенное АД прямо сейчас, рано или поздно придется дорого платить за бездействие — инсультом, инфарктом миокарда, почечной недостаточностью, потерей зрения.
Жить с гипертонией без лечения опасно. Если вы все-таки, скажете вы, трудно отказываться от старых, добрых и нередко приятных привычек, если в награду обещано всего лишь избавление от будущих несчастий, которые, впрочем, могут и не случиться. Хотелось бы немедленной награды за свои старания — более или менее ощутимого доказательства того, что изменения, происходящие в вашей жизни, действительно приносят пользу здоровью. Справедливое желание. И вот вам список дивидендов, на которые вы можете рассчитывать уже в первые недели честной «игры на понижение»:
- У вас прибавится энергия.
- Улучшится настроение.
- Вы станете лучше спать.
- Мозг будет работать четче. - Улучшится сексуальная жизнь.
- Вы будете меньше нервничать и легче справляться со стрессами.
- Вы сможете вновь надеть одежду, которая была вам мала.
- И АД действительно снизится.
Не забывайте об этих маленьких плюсах, идя к главной цели — стабильно нормальному АД. Скопируйте приведенный список и прикрепите его к зеркалу, холодильнику или на другое видное место. Думайте о приобретениях, а не о потерях (например, отказе от сигарет и соленого) — это верный способ сохранить мотивацию и достичь цели. Ранее было доказано, что на современных людей влияет гипертония.
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Добавил slava в категорию Кардиология
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