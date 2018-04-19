Артериальная гипертония - что это такое и как с ней жить?

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Вы наверняка уже знаете, что повышенное АД (артериальное давление) — состояние коварное. Оно серьезно угрожает здоровью и даже жизни, но зачастую не дает никаких явных симптомов. Неудивительно, что многим гипертоникам трудно не только изменить свой образ жизни, но даже ежедневно принимать назначенные лекарства.Естественно, вы уже твердо усвоили, что, если не взяться за повышенное АД прямо сейчас, рано или поздно придется дорого платить за бездействие — инсультом, инфарктом миокарда, почечной недостаточностью, потерей зрения.Жить с гипертонией без лечения опасно. Если вы все-таки, скажете вы, трудно отказываться от старых, добрых и нередко приятных привычек, если в награду обещано всего лишь избавление от будущих несчастий, которые, впрочем, могут и не случиться. Хотелось бы немедленной награды за свои старания — более или менее ощутимого доказательства того, что изменения, происходящие в вашей жизни, действительно приносят пользу здоровью. Справедливое желание. И вот вам список дивидендов, на которые вы можете рассчитывать уже в первые недели честной «игры на понижение»:- У вас прибавится энергия.- Улучшится настроение.- Вы станете лучше спать.- Мозг будет работать четче. - Улучшится сексуальная жизнь.- Вы будете меньше нервничать и легче справляться со стрессами.- Вы сможете вновь надеть одежду, которая была вам мала.- И АД действительно снизится.Не забывайте об этих маленьких плюсах, идя к главной цели — стабильно нормальному АД. Скопируйте приведенный список и прикрепите его к зеркалу, холодильнику или на другое видное место. Думайте о приобретениях, а не о потерях (например, отказе от сигарет и соленого) — это верный способ сохранить мотивацию и достичь цели. Ранее было доказано, что на современных людей влияет гипертония.