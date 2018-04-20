Можно ли есть один раз в день?..

Одноразовое питание — диета, которая подойдёт не всем.Это вид краткосрочного голодания. Предполагается, что в течение дня вы долгое время не едите и даже не пьёте ничего калорийного. Соотношение времени, когда нельзя и можно есть, — 23 : 1. То есть 23 часа в сутки вы голодаете, один час потребляете калории. Чаще всего люди едят только ужин.Есть разные варианты диеты. Некоторые предлагают полезную пищу, богатую питательными веществами. Другие разрешают есть всё, что хочется. Главное, чтобы это был один приём пищи.Быстрое снижение веса.Диеты легко придерживаться, потому что не нужно считать калории.Нельзя сорваться, потому что разрешается есть всё.Возможно, краткосрочное голодание:Помогает снизить уровень сахара в крови и лишний вес у людей с диабетом второго типа.Положительно влияет на циклы сна и питания у людей с ожирением и увеличивает продолжительность жизни.Улучшает память и работу сердечно-сосудистой системы.Однако большая часть исследований проводилась с участием мужчин. Влияние таких диет на женский организм изучено меньше. Скорее всего, оно отличается из-за женских гормональных циклов. К тому же у женщин другие потребности в питательных веществах. Например, им нужно больше железа. Во время голодания вы не получите его в достаточных количествах.Питание один раз в день — довольно рискованный подход. В течение дня вы можете столкнуться с такими симптомами, как:- сильное чувство голода;- дрожь;- слабость;- раздражительность;- неспособность сосредоточиться;- переутомление.Особенно сильно рискуют люди с фоновыми заболеваниями, например с диабетом, гипогликемией (пониженным уровнем сахара в крови), болезнями щитовидной железы. Им обязательно нужно есть несколько раз в день.Во время одного исследования было обнаружено, что кратковременное голодание повышает уровень плохого холестерина (ЛПНП). А это связано с дополнительным риском заболеваний сердца, в частности инсульта. Кроме того, участники после завершения диеты не потеряли больше веса, чем те, кто просто сократил потребление калорий в день.Также во время такой диеты повышается риск компульсивного переедания. Это расстройство пищевого поведения, при котором люди съедают много еды за короткий промежуток времени. Даже после того, как уже наелись.Разовое питание кажется очень привлекательным, когда хочется быстро сбросить вес. Однако есть более безопасные способы похудеть.Регулярно занимайтесь спортом. Старайтесь каждую неделю посвящать по крайней мере 150 минут кардиотренировкам. Например, занимайтесь бегом или аэробикой.Ведите дневник питания. Вы заметите, что вредного едите и когда именно.Заручитесь поддержкой. Поддержка близких или тех, кто тоже хочет похудеть, поможет вам не сдаваться.Питайтесь сбалансированно. Ешьте достаточно фруктов и овощей, сократите употребление фастфуда.Проконсультируйтесь с врачом. Он определит, нет ли у вас заболеваний, которые влияют на вес.Такая диета подойдёт не всем. Прежде чем переходить на неё, тщательно оцените все риски. Хотя исследователи обнаружили плюсы краткосрочного голодания, данных пока недостаточно. Невозможно точно сказать, насколько это безопасно.Если вы хотите сбросить вес, начните с небольших постепенных изменений в питании и образе жизни. Посоветуйтесь с врачом или диетологом, особенно если у вас есть фоновые заболевания.