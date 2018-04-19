Как приучить себя пить больше воды

Большинство из нас пьет очень мало воды, естественное чувство жажды мы заглушаем сладкой газировкой, перекусами, чаем и кофе. Вода очищает организм, помогает усваивать больше витаминов и минералов из пищи, быстрее худеть, предотвращает усталость.Сделайте так, чтобы вода ассоциировалась у вас с разными действиями. Например, начните пить воду сразу после пробуждения. Когда садитесь за компьютер, готовите обед — ставьте рядом стакан воды и делайте пару глотков. Пейте воду перед выходом из дома и когда только что вернулись. Берите в дорогу небольшую бутылку. Так ежедневные дела помогут вам привыкнуть пить больше воды.Пробуйте разные вкусные рецепты. Например, смешайте в блендере 100 мл свежевыжатого апельсинового сока или большой сочный персик без кожуры. Добавьте одну столовую ложку сока лимона или лайма и 100 мл газированной воды типа «Нарзан». Постепенно замените газированную воду негазированной, она полезнее для желудка и кишечника.Со временем увеличивайте количество воды в напитке. Для вкуса можно добавлять, например, апельсиновый лед. Для этого заморозьте в формочках воду, свежевыжатый апельсиновый или лимонный сок в пропорции 1:1 и ломтик красного апельсина.4 малоизвестных свойства водыВода защищает от вирусов — в увлажненном горле «живут» антитела.Вода смягчает мигрени.Вода уменьшает боль от артрита — в суставах она действует как естественная смазка.Если в организме дефицит воды, кровь становится густой и кислотной, поднимается уровень «плохого» холестерина — он может повредить стенки сосудов.Наливайте воду в стакан по чуть-чуть; лучше выпить несколько глотков, чем насильно опрокидывать в себя целый стакан.Купите красивый кувшин и стакан для воды. Нам приятнее пить из той посуды, которая нам нравится. Наполните кувшин водой и держите дома на виду.Если через час-полтора после плотной еды снова хочется есть — скорее всего, это жажда. Лучше утолить ее водой. Ешьте больше фруктов и овощей с высоким содержанием жидкости: апельсины, манго, яблоки, огурцы, помидоры, арбуз, персики, цукини, баклажаны, дыня. Постепенно они помогут войти во вкус, и вы начнете пить простую воду с удовольствием.