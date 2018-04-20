Грелка, таблетка и турник. 6 вредных мифов о заболеваниях позвоночника

По данным ВОЗ, остеохондроз сегодня встречается у 60-80% населения планеты. Сегодня с ним сталкиваются и в 15, и в 25 лет. При этом многие люди очень плохо информированы о его симптомах, причинах и методах лечения.В современном общество полно мифов об этом заболевании. Они пугают и путают тех, кто столкнулся с остеохондрозом позвоночника или межпозвоночной грыжей. «АиФ» решил разобрать самые стойкие и вредные заблуждения об этом недуге.На начальной стадии он часто протекает бессимптомно. Но со временем может вызвать межпозвонковые грыжи, стеноз спинномозгового канала, паралич конечностей, артроз суставов, аритмию и, конечно, сильные боли.Как и в шее, голове, пояснице, грудной клетке или руке. Заболевание может дать о себе знать слабостью, головокружением, сонливостью и раздражением. А так как спинной мозг связан со всеми внутренними органами человека, то боль может появиться даже в сердце или в желудочно-кишечном тракте.Есть нестероидные противовоспалительные препараты и миорелаксанты (блокаторы), которые влияют на уменьшение боли. Однако они не лечат остеохондроз или межпозвоночные грыжи. При этом сильнодействующие препараты, которые люди часто принимают без назначения и контроля врача, могут негативно сказаться на желудке, печени и общем состоянии организма.Случается, что со временем они рассасываются. Однако нет гарантий, что это ваш случай. Точно так же грыжа может способствовать появлению радикулита, нарушить работу внутренних органов и даже вызвать инвалидность. Важно следить за этим заболеванием и не оставлять всё на самотёк.Тепло плохо влияет, например, на отёк или венозный застой и может ухудшить самочувствие. Но и занятия на турнике - не панацея. Метод вытяжения позвоночника подходит не всем, а в некоторых случаях усиливает боль. 2-3 дня постельного режима подразумевают минимум физических нагрузок. Но если возможно, надо подниматься, ходить, выполнять щадящие упражнения. Не интенсивно, а по своим ощущениям.Мануальный терапевт не может «вправить» грыжу или «исправить» остеохондроз. Он снижает болевые симптомы остеохондроза, помогает восстановить подвижность в здоровых позвонках и эластичность мышц. Однако не подготовленный должным образом специалист может навредить и усилить боль. Кроме того, мануальная терапия должна идти в комплексе с другими методами лечения.Сегодня существует огромное способов лечения, начиная от медикаментозного и заканчивая - нетрадиционными методами. Главное - это комплексный подход и терпение. Волшебной таблетки не существует ни от одной болезни.Елена Калинина, невролог:- У многих людей есть и остеохондроз, и грыжа, но они не чувствуют боли или каких-либо иных неприятных симптомов. Секрет в профилактике и своевременном обращении к специалистам. Сегодня существует огромное количество методов лечения, и можно подобрать для себя самый эффективный. Главное, обращаться к специалистам. Самодиагностика, как и самолечение, могут привести к негативным последствиям. Хорошо помогают предотвратить многие проблемы, связанные с остеохондрозом, элементарные правила - следить за осанкой, делать перерывы в работе, вставать из-за стола, выполнять элементарные упражнения, плавать два-три раза в неделю. Очень важно укреплять мышцы, опорно-двигательный аппарат и мускулатуру позвоночника. Но делать это надо аккуратно. Ведь проблемы с позвоночником возникают и у тех, кто переборщил с физическими нагрузками, и у профессиональных спортсменов. И, естественно, надо обращаться при первых симптомах.