Грелка, таблетка и турник. 6 вредных мифов о заболеваниях позвоночника
По данным ВОЗ, остеохондроз сегодня встречается у 60-80% населения планеты. Сегодня с ним сталкиваются и в 15, и в 25 лет. При этом многие люди очень плохо информированы о его симптомах, причинах и методах лечения.
В современном общество полно мифов об этом заболевании. Они пугают и путают тех, кто столкнулся с остеохондрозом позвоночника или межпозвоночной грыжей. «АиФ» решил разобрать самые стойкие и вредные заблуждения об этом недуге.
Миф 1. Остеохондроз есть у всех - это не страшное заболевание.
На начальной стадии он часто протекает бессимптомно. Но со временем может вызвать межпозвонковые грыжи, стеноз спинномозгового канала, паралич конечностей, артроз суставов, аритмию и, конечно, сильные боли.
Миф 2. Боль в спине - симптом остеохондроза.
Как и в шее, голове, пояснице, грудной клетке или руке. Заболевание может дать о себе знать слабостью, головокружением, сонливостью и раздражением. А так как спинной мозг связан со всеми внутренними органами человека, то боль может появиться даже в сердце или в желудочно-кишечном тракте.
Миф 3. Современные таблетки избавляют от остеохондроза навсегда.
Есть нестероидные противовоспалительные препараты и миорелаксанты (блокаторы), которые влияют на уменьшение боли. Однако они не лечат остеохондроз или межпозвоночные грыжи. При этом сильнодействующие препараты, которые люди часто принимают без назначения и контроля врача, могут негативно сказаться на желудке, печени и общем состоянии организма.
Миф 4. Грыжа межпозвонковых дисков проходит сама.
Случается, что со временем они рассасываются. Однако нет гарантий, что это ваш случай. Точно так же грыжа может способствовать появлению радикулита, нарушить работу внутренних органов и даже вызвать инвалидность. Важно следить за этим заболеванием и не оставлять всё на самотёк.
Миф 5. Постель, грелка и турник - лучшие лекарства от боли.
Тепло плохо влияет, например, на отёк или венозный застой и может ухудшить самочувствие. Но и занятия на турнике - не панацея. Метод вытяжения позвоночника подходит не всем, а в некоторых случаях усиливает боль. 2-3 дня постельного режима подразумевают минимум физических нагрузок. Но если возможно, надо подниматься, ходить, выполнять щадящие упражнения. Не интенсивно, а по своим ощущениям.
Миф 6. Мануальная терапия - единственный способ лечения.
Мануальный терапевт не может «вправить» грыжу или «исправить» остеохондроз. Он снижает болевые симптомы остеохондроза, помогает восстановить подвижность в здоровых позвонках и эластичность мышц. Однако не подготовленный должным образом специалист может навредить и усилить боль. Кроме того, мануальная терапия должна идти в комплексе с другими методами лечения.
Миф 7. Остеохондроз позвоночника и грыжа - неизлечимы.
Сегодня существует огромное способов лечения, начиная от медикаментозного и заканчивая - нетрадиционными методами. Главное - это комплексный подход и терпение. Волшебной таблетки не существует ни от одной болезни.
Упражнения и правила
Елена Калинина, невролог:
- У многих людей есть и остеохондроз, и грыжа, но они не чувствуют боли или каких-либо иных неприятных симптомов. Секрет в профилактике и своевременном обращении к специалистам. Сегодня существует огромное количество методов лечения, и можно подобрать для себя самый эффективный. Главное, обращаться к специалистам. Самодиагностика, как и самолечение, могут привести к негативным последствиям. Хорошо помогают предотвратить многие проблемы, связанные с остеохондрозом, элементарные правила - следить за осанкой, делать перерывы в работе, вставать из-за стола, выполнять элементарные упражнения, плавать два-три раза в неделю. Очень важно укреплять мышцы, опорно-двигательный аппарат и мускулатуру позвоночника. Но делать это надо аккуратно. Ведь проблемы с позвоночником возникают и у тех, кто переборщил с физическими нагрузками, и у профессиональных спортсменов. И, естественно, надо обращаться при первых симптомах.
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