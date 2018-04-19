Пиво до кариеса доведет? 9 повседневных привычек, которые портят зубы

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Есть привычки, которые добавляют здоровья, а есть те, которые приближают наш визит к врачу. Последние, к слову, обычно действуют более эффективно, особенно если дело касается зубов: пощелкали месяц семечки — и микротрещины тут как тут. А там и до кариеса недалеко. Какие привычки могут вызвать проблемы с зубами, рассказываетВот он, наш враг номер один, хотя мы его воспринимаем как помощника — зубочистки. Из 10 человек в лучшем случае 1-2 умеют пользоваться ими так, чтобы не наносить вред зубам и дёснам.Если после приёма пищи её остатки застряли между зубов, для начала лучше прополоскать рот. Когда такой возможности нет или этот способ не помог, аккуратно введите зубочистку между зубами под углом 45 градусов. Движения должны быть сдержанными, от десны вверх.Во время прогулки вам захотелось выпить боржоми или пива. И вот на горизонте показался заветный киоск, но все бутылки там с крышкой, которую нельзя открутить руками. Что делают некоторые особо отчаянные герои? Смело вгрызаются в крышки и отрывают их зубами.Все мы знаем, что нужно пить больше воды. Но и тут есть свои нюансы: нельзя запивать горячую пищу холодными напитками и наоборот. Поберегите свою эмаль от трещин, которые неминуемо появятся, если пренебрегать этим советом.В век интернета ещё находится масса людей, которые любят провести время у телевизора, особенно представители старшего поколения. Ну и какой же сериал без семечек! Они ведь так полезны! Да, это правда, в семечках много цинка, но, во-первых, они довольно жирные, во-вторых, чистить их лучше руками, а не зубами, которые со временем стачиваются.Несмотря на то, что большинство людей проводят рабочее время за компьютером, бывают ситуации, когда под рукой оказывается ручка или карандаш. Можно о чём-то задуматься и незаметно для себя начать грызть эти предметы. А зря: если делать это постоянно, то зуб сотрётся в этом участке, ну и в итоге вы заработаете кариес.Кто из нас не любит сладкое? А кислое и солёное? Не лишним будет помнить о том, что избыток сахара и соли в ротовой полости создают благоприятную почву для развития кариозного процесса.Когда человек предпочитает здоровую пищу и следит за своим рационом питания, включая в него орехи, это хорошо. Но плохо и опасно пытаться разгрызть орехи зубами, не используя специальные средства. Скорлупа даже молодого фундука довольно твёрдая, ваши зубы не рассчитаны на такую нагрузку. Конечно, от одного раза ничего не будет, но если грызть орехи регулярно, то с каждым разом скорлупа будет оставлять микротрещины на зубной эмали.Эта привычка вредит не только вашим зубам и дёснам, но и всему организму. Зубная эмаль желтеет под воздействием табачных смол и продуктов горения. У человека, который курит, зубы разрушаются гораздо быстрее, поскольку даже незначительные трещины провоцируют кариес. И это ещё не самое плохое. Доказано, что курение вызывает рак горла, губ, слизистой оболочки рта.Ну и конечно, пиво, многие его очень любят. Но мало кто пьёт этот напиток просто так. К нему обязательно полагается закуска в виде сухариков или сушёной рыбы — снова твёрдые продукты. Это не значит, что нужно отказывать себе в этом маленьком удовольствии. Просто прежде чем жевать такую пищу, нужно немного подержать ее во рту. Да, звучит странно, но для зубов полезнее.