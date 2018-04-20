95% населения Земли дышит опасным воздухом

Количество смертей, связанных с загрязнением воздуха, за последние 30 лет увеличилось на 20%. В 2017 году этот фактор привел к смерти 6,1 миллиона человек.По данным исследователей, проблема загрязнения воздуха усугубляется урбанизацией. Жители мегаполисов дышат воздухом с предельно допустимой концентрацией вредных примесей постоянно – как на улице, так и в квартирах.Согласно статистике среди самых распространенных причин преждевременных смертей в мире являются сердечно-сосудистые заболевания, неправильное питание и курение. На четвертом месте – загрязнение воздуха.В докладе сообщается, что семь миллиардов человек, 95% населения Земли, живут в районах, где концентрация примесей превышает нормы Всемирной организации здравоохранения. Эта проблема наиболее остро стоит в Азии.Основными источниками загрязнения эксперты называют сжигание угля и выхлопы наземного транспорта.