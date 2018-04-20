95% населения Земли дышит опасным воздухом
По данным исследователей, проблема загрязнения воздуха усугубляется урбанизацией. Жители мегаполисов дышат воздухом с предельно допустимой концентрацией вредных примесей постоянно – как на улице, так и в квартирах.
Согласно статистике среди самых распространенных причин преждевременных смертей в мире являются сердечно-сосудистые заболевания, неправильное питание и курение. На четвертом месте – загрязнение воздуха.
В докладе сообщается, что семь миллиардов человек, 95% населения Земли, живут в районах, где концентрация примесей превышает нормы Всемирной организации здравоохранения. Эта проблема наиболее остро стоит в Азии.
Основными источниками загрязнения эксперты называют сжигание угля и выхлопы наземного транспорта.
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