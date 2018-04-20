Названы пять эффективных способов бросить курить

Многие мечтают бросить курить, но у них ничего не выходит. Некоторые повторяют судьбу Марка Твена, бросая вредную привычку лишь затем, чтобы через какое-то время вновь начать.На самом деле в этом процессе требуется научный подход, говорят эксперты. «КВ» узнал, каким способом чаще всего расстаются с никотином соотечественники и выведал главные секреты отказа от табака, которые существенно облегчат отвыкание от него.О том, что курить вредно, не знает только ленивый. А если курильщик даже не в курсе, ему непременно напомнят об этом упаковки сигарет, покажут жуткие последствия курения. В некоторых странах сигаретные пачки даже решили окрашивать в тошнотворные цвета. Казалось бы — поводов расстаться с вредной привычкой масса.Тем не менее, у каждого курильщика есть своя причина, а то и несколько, почему он не может бросить курить. Кто-то верит в то, что так он снимает стресс, кто-то боится набрать вес, а некоторые и вовсе считают, что резкий отказ от курения опасен для здоровья. Правда ли это или мифы, но в любом случае польза для здоровья при полном отказе от курения значительно превышает гипотетические временные неудобства.Есть огромное количество способов отказа от курения, некоторые из них более эффективные, другие — менее. Но врачи рекомендуют выбрать именно тот метод, в котором курильщик уверен больше всего и который ему максимально ему подходит.Мы подобрали пять наиболее распространенных способов бросить курить.1. «Одним махом». Порядка 75% бросающих курить делают это без посторонней помощи — они не обращаются к специалистам, не пьют лекарств. Несмотря на «популярность» метода, его нельзя назвать полностью эффективным – только 4-7% курильщиков могут довести дело до конца.2. Поведенческая терапия. Данный метод основан на активной работе со специалистом по когнитивной–поведенческой терапии (то есть, психологом) и совместном поиске пути к полному отказу от курения. Вместе со специалистом курильщик ищет, так называемые, «триггеры» — ситуации, в которых человек испытывает особенно острую жажду никотина, затем составляется план по исключению этих «триггеров» из его жизни.3. Заместительная терапия. Все мы слышали о никотиновой жвачке, пластырях, леденцах, спреях и других формах альтернативного употребления никотина, всё это — никотин-заместительная терапия (НЗТ). Такой вид терапии поставляет никотин в организм не через табак, а другим способом. НЗТ обычно сочетается с поведенческой терапией и серьезной поддержкой близких. Во многих случаях люди перестают курить. Но врачи говорят о том, что при такой терапии никотиновая зависимость может остаться, изменится лишь ее форма.4. Инновационная терапия. Существует современная терапия для отказа от курения, которую может назначить врач. Например, препараты для лечения никотиновой зависимости без содержания никотина, которые блокируют особые рецепторы в мозгу, и постепенно зависимость уходит, при этом не вызывая столь сильного синдрома отмены, который так пугает курящего человека.5. Комбинированный подход. Использование нескольких методов может значительно повысить шансы на успех. Например, инновационная и поведенческая терапии сработают лучше, чем только посещение психолога. Но каждую комбинацию необходимо индивидуально обсуждать с врачом.А вот еще несколько важных советов от экспертов. Одним из основных этапов успешной борьбы с зависимостью — четкий план действий. Нужно назначить день отказа от курения, к которому курильщик готов отказаться от никотина. Необходимо рассказать своим друзьям и семье о своих намерениях, попросить их поддержать. Если среди друзей и членов семьи есть курящие, попробуйте предложить им отказываться вместе, так будет легче. Обязательно избавиться от запасных пачек сигарет на работе, дома и в машине, и всех пепельниц. Найдите свои «триггеры» и найдите способ справляться с ними без помощи сигареты.Как говорит руководитель Консультативного центра помощи в отказе от потребления табака ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии», доктор биологических наук Ольга Суховская, число курящих в нашей стране остается высоким: «Всем пациентам, вне зависимости от заболевания, необходимо рекомендовать отказ от курения. Отказ от курения это — борьба, и не всегда ее удается выиграть с первого раза. Многие курильщики срываются перед тем, как окончательно откажутся от привычки. В случае «срыва», надо стараться курить как можно меньше, и продолжить попытки отказа, когда человек будет снова готов. Полный отказ от курения может занять некоторое время, но это того стоит».