Раскрыта польза овощей для здоровья пожилых женщин

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Австралийскими экспертами было выявлено три овощных продукта, которые способны помочь женщинам сохранить их молодость.По данным специалистов именно брокколи, белокочанная капуста и редис способны в этом помочь. Именно данная группа овощей может весьма положительно сказываться на состоянии артерий женщин и весьма заметно продлевает среднюю продолжительность их жизни.Экспертами была рассчитана норма потребления овощей для поддержания здорового духа в организме женщин. Требуется всего двести грамм овощей ежедневно, чтобы укрепить стенки сосудов, уменьшив их на пять сотых миллиметра, что снижает шансы преждевременной смерти практически на десять-восемнадцать процентов.Увеличение толщины стенок сонной артерии, к примеру, способно привести к ухудшению процесса кровообращения в мозге, развитию ишемической болезни и повышению вероятности образования тромбов в кровеносных ответвлениях.