Потеря веса может сигнализировать о раке
Специалисты рассмотрели 25 опубликованных исследований, изучавших связь между потерей веса и раком, и пришли к выводу, что медики могут игнорировать потерю веса как ранний признак рака, отчасти потому, что пациенты не упоминают об этом. Также было выявлено, что пациенты старше 60 лет, у которых отмечалась необъяснимая потеря веса, имели на 3% больше шансов пострадать от одного из десяти видов рака. К ним относятся рак прямой кишки, рак толстой кишки, рак простаты, рак яичников, рак поджелудочной железы, рак горла, рак легких, рак почек, рак желчных протоков и рак крови.
«Возможно, врачи не признают потерю веса в качестве потенциального симптома рака и не проводят обследование до тех пор, пока не появятся другие симптомы, – говорит доктор Брайан Николсон. – Медикам следует проявлять бдительность при наличии любого симптома, который может указывать на рак, включая необъяснимую потерю веса, при этом допуская, что этот симптом может быть признаком других заболеваний».
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