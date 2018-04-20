Потеря веса может сигнализировать о раке

Избавление от лишних килограммов не всегда является поводом для радости – ученые из Оксфордского университета установили, что потеря веса может быть признаком рака. В связи с этим эксперты призывают врачей быть особенно внимательными к пациентам, у которых наблюдаются изменения в весе в сторону его уменьшения.Специалисты рассмотрели 25 опубликованных исследований, изучавших связь между потерей веса и раком, и пришли к выводу, что медики могут игнорировать потерю веса как ранний признак рака, отчасти потому, что пациенты не упоминают об этом. Также было выявлено, что пациенты старше 60 лет, у которых отмечалась необъяснимая потеря веса, имели на 3% больше шансов пострадать от одного из десяти видов рака. К ним относятся рак прямой кишки, рак толстой кишки, рак простаты, рак яичников, рак поджелудочной железы, рак горла, рак легких, рак почек, рак желчных протоков и рак крови.«Возможно, врачи не признают потерю веса в качестве потенциального симптома рака и не проводят обследование до тех пор, пока не появятся другие симптомы, – говорит доктор Брайан Николсон. – Медикам следует проявлять бдительность при наличии любого симптома, который может указывать на рак, включая необъяснимую потерю веса, при этом допуская, что этот симптом может быть признаком других заболеваний».