Отказ от мяса: плюсы и минусы

Строение человека

Наши зубы больше похоже на зубы хищников

Состав слюны приближает нас к травоядным

Строение кишечника

Морально-духовные доводы вегетарианцев

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Стоит ли полностью исключать мясо из своего рациона, как это влияет на организм человека и чем можно заменить животный белок для сохранения здоровья?Множество адептов растительного или просто здорового питания, служители различных культов и религий то и дело провозглашают отказ от мяса едва ли не самым важным в истории развития человечества. Если убрать моральную сторону вопроса отказа от мяса или безусловной любви к блюдам из него, о чем свидетельствуют данные анатомии, биологии и диетологии? Последует ли вслед за отказом от мясных продуктов полное обновление и оздоровление организма — или же, напротив, состояние скорее ухудшится? Рассмотрим основные плюсы и минусы, которые объективно могут возникнуть, если из ежедневного рациона убрать мясо.Наш организм устроен так, чтобы полностью соответствовать тем функциям и задачам, которые изначально были задуманы природой. Тысячелетия цивилизации принесли свои плоды: сегодня, например, некоторые вегетарианцы склонны утверждать, что нужно обязательно отказаться от привычной модели питания с животными белками и кулинарной обработкой еды, потому что это сокращает срок человеческой жизни и приводит к различным заболеваниям уже с самого раннего возраста. Как устроен человек и действительно ли наше биологическое строение изначально не предполагает питание мясом?Строение зубов человека ближе всего к хищникам: у нас есть острые резцы, не слишком развитые, но заметные клыки и плоские жевательные коренные зубы. Они покрыты эмалью, которая довольно быстро истончается и стирается, если в рационе будет присутствовать только грубая растительная пища. Другими словами, нехватка витамина D, железа и кальция довольно быстро приводит к разрушению зубов. Эти микроэлементы можно получить и другими способами, но большая их часть поступает в организм с белковой едой — в частности, с мясом.Важно учитывать этот момент в случае сознательного или вынужденного отказа от мяса — независимо от причин, которые побудили человека сделать такой выбор. Уход за зубами должен быть особенно тщательным, нужно проводить постоянную профилактику повреждений эмали и, разумеется, принимать витамины.Довольно любопытно, что слюна хищников химически кислая и в ней нет ферментов. У травоядных слюна щелочная и в ней содержится множество ферментов, которые помогают переваривать большое количество крахмала. Слюна человека находится примерно посередине, она очень слабого щелочного характера. При этом организм условно здорового человека способен переваривать и траву, и мясо — и химическая обработка пищи обоих типов начинается уже в момент контакта со слюной. Неизвестно, произошло ли это в результате эволюционных процессов или же человек изначально “сконструирован” под рацион, который включает в себя оба типа еды.Здесь примерно та же самая, отчасти парадоксальная, ситуация: у хищников довольно короткий кишечник, а у травоядных животных он запросто может превышать рост до 25 раз, поскольку растительная пища переваривается гораздо медленнее тех же белков.Кишечник человека длиннее роста примерно в восемь раз — и это еще одно доказательство того, что мы можем переваривать и легкую растительную и овощную пищу, и энергетически тяжелое мясо. Стоит, однако, учитывать, что количество того или другого должно быть небольшим или средним, иначе проблем с пищеварением не избежать. Особенно это касается тех ситуаций, когда белки, углеводы и пищевые волокна употребляются человеком одновременно и в больших объемах.Можно сказать, что вегетерианство и различные его подвиды, включая полное сыроедение монопродуктов, становятся популярными до степени трендовости. Все больше людей перестают есть мясо из соображений гуманизма и любви к животным. Эти доводы довольно легко понять и даже согласиться с ними, но точно такую же стройную базу аргументов могут привести приверженцы практически любой системы питания, включая тех, кто признает наличие разума у травы и цветов.Пожалуй, в наше время невозможно регулировать искусственным образом, будет ли человек есть мясо или перейдет только на растительную пищу. Выбор в сознательном возрасте каждый делает самостоятельно — часто независимо от религии и социального окружения, хотя они играют очень большую роль.Даже если с детства малыша кормили только рыбой или фруктами — нет никакой гарантии, что он не станет мясоедом в будущем. Тот, кто получал с детства бифштексы на обед, может вырасти пацифистом. Иногда такой человек, даже воспитанный в культуре мясоедения, становится вегетарианцем из банальных соображений диеты или физиологической необходимости, в то время как его дети, к примеру, могут спокойно продолжать есть мясо.Антибиотики в мясеНекоторые виды птицы и мяса, оказавшиеся у нас на столе, к сожалению, могут быть заражены сальмонеллой — особенно это касается частных и малых хозяйств, чья продукция не проходит жесткого государственного контроля качества. У живых животных этот недуг может вызывать острые кишечные заболевания, поэтому для лечения и профилактики производители мяса часто используют антибиотики. Разумеется, они не успевают полностью вывестись из крови и мышечных волокон до того, как животное станет стейком или котлетой.Тепловая и химическая обработки только отчасти разрушают остаточные антибиотики, так что какая-то их часть неизбежно попадает в наши тела вместе со съеденным мясом. Именно по этой причине наш организм иногда резистирует ко многим препаратам из аптеки и требует все большей и большей дозировки.Точно та же ситуация и с молочными продуктами — но, по совести говоря, и с промышленным выращиванием овощей и фруктов дела обстоят далеко не так прекрасно, как нам рассказывает реклама. С ними мы тоже получаем множество химических веществ и соединений, включая очень вредные.Можно ли полноценно жить без мяса?Разумеется, можно — более того, столетний опыт древних культур наподобие индийской или некоторых азиатских говорит о том, что рацион может быть довольно богатым, питание — полноценным и вкусным даже без использования животных белков. Растительный белок в больших количествах содержится в бобовых, ореховых и злаковых. При условии достаточного количества свежих овощей и фруктов на столе такой рацион никак не получится назвать скудным или недостаточным.Продукты растительного происхождения содержат большое количество клетчатки, которая стимулирует процессы пищеварения и метаболизма, улучшает состояние ногтей, кожи и волос и способствует стройности за счет низкой энергетической ценности. Полноценной замены животного белка найти не получится, но существует множество добавок и витаминов, в том числе синтетических, которые успешно компенсируют этот недостаток.Аминокислоты в растительных продуктахАминокислоты, о ценности которых так много говорят сторонники мяса, вполне можно найти в растительных культурах. Например, в кунжуте — он, кстати, еще и чемпион по содержанию кальция, творог и молоко проигрывают ему по этому показателю в разы. Арахис и даже тыква очень богаты аминокислотами, необходимыми для здоровья человека.Гистин содержится в солидных количествах в сое и арахисе, аминокислота валин — в грибах и ферментированных соевых продуктах. Изолейцин можно найти в орехах — миндале, кешью, фундуке или нуте. Лейцин входит в состав коричневого и бурого риса, злаковых, чечевицы и орехов. Во всех без исключения бобовых содержатся метионин и треонин.Стоит ли отказываться от мяса полностью?Как же найти золотую середину, стоит все же отказаться от мяса полностью, учитывая все плюсы и минусы, или составить свой рацион каким-то другим образом? Большинство диетологов в настоящее время придерживаются очень осторожного мнения по этому вопросу: даже при наличии показаний к ограничению животных белков они мягко продолжают советовать не отказываться полностью от мяса.Гораздо разумнее, считают специалисты, подходить к любому выбору без лишнего фанатизма и разумно. Если мясо остается на столе, нужно выбирать только качественные сорта от уважаемых производителей и готовить его так, чтобы максимально сохранить все питательные и полезные качества.