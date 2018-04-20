Трансцендентальная медитация: что это такое
В настоящее время медитации разделяют на три разные категории:
Техники концентрации внимания (дзен, цигун, випассана) требуют усилий для удержания контролируемого внимания на объекте и характеризуются высокочастотной активностью в передней и центральной части мозга.
Открытое наблюдение включает в себя техники осознанности, где опыт, переживания и ощущения пропускаются через осознание без попыток контролировать их или манипулировать ими. Характеризуется тета-активностью, главным образом в передней части головного мозга.
Автоматическая самотрансценденция не предусматривает упражнения концентрации и разума, так как оценивание, контроль и манипуляция мыслями и ощущениями не позволяют человеку трансцендировать. Данная категория включает в себя трансцендентальную медитацию и другие техники, способствующие трансцендированию, то есть выходу за пределы сознания. В ходе данной медитации альфа-волны (наблюдающиеся при снижении умственной активности и расслаблении) распространяются по всему головному мозгу. Увеличивается приток крови к передней части мозга, тогда как центральная часть остается спокойной, таким образом достигается состояние бдительности во время глубокого спокойствия, состояние чистого сознания.
Является ли трансцендентальная медитация лучшей? У каждой техники медитации есть свои преимущества. Первые две категории работают с сознанием, с поверхностным уровнем разума, обучая его достигать конкретных результатов. Однако трансцендентальная медитация является самой эффективной для погружения на «глубину» сознания. Ведь сознание каждого из нас хранит чистое пространство, и во время данной медитации происходит трансцендентальный переход, что дает нам возможность погрузиться в это чистое, вибрирующее пространство. Находясь в этом состоянии, можно расширить собственное сознание, испытать чувство блаженства, найти источник идей. Мы спонтанно возвращаемся к активности, наполненные новыми мыслями и силами, обладающие иммунитетом к стрессу и внешней агрессии.
Трансцендентальная медитация среди звезд
Список знаменитостей, практикующих трансцендентальную медитацию, внушителен. И, как правило, артисты и музыканты обращаются к такому виду медитации, чтобы избавиться от негативных эмоций и найти источник творческих идей. В 1960-х годах группа The Beatles стала постигать данную практику, обучаясь у ее основателя, которым является Махариши Махеш Йоги. Музыкант Моби после открытия для себя трансцендентальной медитаций создал четырехчасовой плейлист специально для медитации. Дэвид Линч в своей книге «Поймать большую рыбу» детально описывает свой опыт, связанный с данной практикой, рассказывает, каким образом она повлияла на его жизнь и творчество и почему он решил основать фонд, финансирующий обучение трансцендентальной медитации среди детей и молодежи.
Другие преимущества
Несмотря на труднопроизносимое название, трансцендентальная медитация очень проста в применении и доступна всем. Ею можно заниматься в офисе, самолете, дома. Достаточно найти спокойное место и выкроить 20 минут утром и вечером. Главное преимущество данной практики – это ее естественность и легкость, она не требует специальных условий, концентрации внимания и контроля мыслей и дыхания. Трансцендентальная медитация – это ключ к нашему потенциалу, спокойствию, идеям и расширенному сознанию.
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