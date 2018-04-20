Трансцендентальная медитация: что это такое

Большинство людей, никогда не пробовавших медитировать, ошибочно полагают, что все виды данной практики одинаковы. Однако существует множество техник медитации, направленных на различные результаты. Рассмотрим, чем отличается такой вид медитации, как трансцендентальная, и почему стоит ею заняться?В настоящее время медитации разделяют на три разные категории:Техники концентрации внимания (дзен, цигун, випассана) требуют усилий для удержания контролируемого внимания на объекте и характеризуются высокочастотной активностью в передней и центральной части мозга.Открытое наблюдение включает в себя техники осознанности, где опыт, переживания и ощущения пропускаются через осознание без попыток контролировать их или манипулировать ими. Характеризуется тета-активностью, главным образом в передней части головного мозга.Автоматическая самотрансценденция не предусматривает упражнения концентрации и разума, так как оценивание, контроль и манипуляция мыслями и ощущениями не позволяют человеку трансцендировать. Данная категория включает в себя трансцендентальную медитацию и другие техники, способствующие трансцендированию, то есть выходу за пределы сознания. В ходе данной медитации альфа-волны (наблюдающиеся при снижении умственной активности и расслаблении) распространяются по всему головному мозгу. Увеличивается приток крови к передней части мозга, тогда как центральная часть остается спокойной, таким образом достигается состояние бдительности во время глубокого спокойствия, состояние чистого сознания.Является ли трансцендентальная медитация лучшей? У каждой техники медитации есть свои преимущества. Первые две категории работают с сознанием, с поверхностным уровнем разума, обучая его достигать конкретных результатов. Однако трансцендентальная медитация является самой эффективной для погружения на «глубину» сознания. Ведь сознание каждого из нас хранит чистое пространство, и во время данной медитации происходит трансцендентальный переход, что дает нам возможность погрузиться в это чистое, вибрирующее пространство. Находясь в этом состоянии, можно расширить собственное сознание, испытать чувство блаженства, найти источник идей. Мы спонтанно возвращаемся к активности, наполненные новыми мыслями и силами, обладающие иммунитетом к стрессу и внешней агрессии.Трансцендентальная медитация среди звездСписок знаменитостей, практикующих трансцендентальную медитацию, внушителен. И, как правило, артисты и музыканты обращаются к такому виду медитации, чтобы избавиться от негативных эмоций и найти источник творческих идей. В 1960-х годах группа The Beatles стала постигать данную практику, обучаясь у ее основателя, которым является Махариши Махеш Йоги. Музыкант Моби после открытия для себя трансцендентальной медитаций создал четырехчасовой плейлист специально для медитации. Дэвид Линч в своей книге «Поймать большую рыбу» детально описывает свой опыт, связанный с данной практикой, рассказывает, каким образом она повлияла на его жизнь и творчество и почему он решил основать фонд, финансирующий обучение трансцендентальной медитации среди детей и молодежи.Другие преимуществаНесмотря на труднопроизносимое название, трансцендентальная медитация очень проста в применении и доступна всем. Ею можно заниматься в офисе, самолете, дома. Достаточно найти спокойное место и выкроить 20 минут утром и вечером. Главное преимущество данной практики – это ее естественность и легкость, она не требует специальных условий, концентрации внимания и контроля мыслей и дыхания. Трансцендентальная медитация – это ключ к нашему потенциалу, спокойствию, идеям и расширенному сознанию.