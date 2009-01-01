Риск болезней сердца у подростка можно определить по глазам

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Расширенные кровеносные сосуды сетчатки говорят о воспалительных процессах и плохом кровотоке. Не слишком хорошее состояние сетчатки и определенные структурные изменения связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Наблюдения показали, что молодые люди особенно мужского пола, которые ведут не очень здоровый образ жизни, имеют более расширенные артериолярные и суженные венулярные кровеносные сосуды сетчатки. Именно по этим изменениям можно сделать достаточно точный прогноз о здоровье их сердца в обозримом будущем. Отметим, что ранее ученые уже находили связь между расширением сосудов сетчатки и такими психическими расстройствами, как депрессии и тревожные состояния. Расширенные сосуды являются признаком воспалительных процессов и снижения кровотока. Однако теперь исследование показало, что на каждое снижение шкалы общего состояния здоровья на один пункт у человека его кровеносные сосуды сетчатки сужаются приблизительно на 0, 00005 мм. Шкала общего состояния здоровья говорит о функционировании всего организма и здоровье психики. Наблюдения показали, что у людей с низкими баллами по этой шкале отмечаются существенно более расширенные кровеносные сосуды сетчатки, по сравнению с теми, у кого эта отметка была на максимуме. Причём у мужчин данная связь прослеживалась гораздо лучше, чем у женщин. Свои выводы авторы исследования сделали на основе 1 600 школьников и студентов в возрасте от 11 до 19 лет, которых осмотрели в период с 2009 по 2011 годы. С помощью специального компьютерного оборудования у них оценили здоровье сосудов сетчатки. Впоследствии за всеми участниками эксперимента велось тщательное наблюдение.