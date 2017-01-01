Грядет пик весенней аллергии

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Апогей весеннего сезона аллергии (поллиноза) в Центральной России придется на 28 апреля – 10 мая. Об этом сообщила главный врач Института иммунологии ФМБА России Наталья Ильина.Эксперт отметила, что проблемы могут коснуться значительной части населения – 15-20% . Медик уточнила, что больше всего будет пылить береза. При этом есть опасность, что люди неправильно истолкуют симптомы недуга."Многие люди не свяжут это с аллергией – будут считать, что у них простуда, поскольку такие симптомы аллергии, как чихание, ринит и головная боль, очень похожи на проявления острого респираторного заболевания", – цитирует Наталью Ильину RT. Врач добавила, что когда в этотпериод обостряются приступы затрудненного дыхания, необходимо сразу обратиться к врачу.Также Ильина отметила, что на сроки и активность распространения пыльцы растений влияют погодные условия. Например, весной 2017 года концентрацию пыльцы в воздухе снизили дожди.Поллиноз (сенная лихорадка) – это аллергическое заболевание, возникающее у людей с повышенной чувствительностью к некоторым видам пыльцы. В основном аллергию вызывает пыльца ветроопыляемых растений. Деревья, злаковые и сорные травы выбрасывают пыльцу в огромных количествах, она легко поднимается, далеко разносится даже слабым ветром и долго висит в воздухе.