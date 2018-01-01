Вегетарианская диета может сделать нас немного глупее

Молоко и вправду делает нас умнее!Вегетарианская диета может сделать нас глупее: диетологи предупреждают, что разница в уровне IQ может достигать 13 пунктов.По мнению диетологов, все дело в недостатке йода. Как отмечает диетолог Хелен Бонд, основным источником йода в нашем рационе являются молочные продукты, которыми приверженцы веганской диеты постоянно пренебрегают.Яйца, домашняя птица, а также рыба и морепродукты не способны полностью восполнить потребность в этом важнейшем элементе – в результате те, кто на постоянной основе отказываются от употребления молочных продуктов, ставят под угрозу свое здоровье и свой интеллект.Особенно опасным может быть отказ от молока и молочных продуктов для беременных женщин, которые тем самым могут нанести серьезный вред здоровью будущего ребенка.Диетологи также отмечают, что соевое, кокосовое, рисовое и миндальное молоко не смогут стать адекватной заменой животного молока: содержание йода в них ниже как минимум на 2%.