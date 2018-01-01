Названы шесть вещей, которые повышают артериальное давление

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Экспертами были выделены факторы, которые могут сказываться на повышении артериального давления.Оказалось, алкоголь, сауна и соль способствуют негативному влиянию на организм, тем самым повышая артериальное давление.Помимо этого одним из отрицательных воздействий на сердце могут выступить побочные эффекты в процессе употребления противоотечных медикаментов. Медики не рекомендуют применять такие препараты, потому как приобретая такие лекарства следует внимательно читать инструкцию по применению.Специалисты рекомендуют гипертоникам вести активный образ жизни: следить за своим весом и больше впускать в свою жизнь спорт. Тем же, у кого сидячая работа, эксперты рекомендуют по окончании устроить небольшую прогулку.