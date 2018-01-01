Ученые рассказали, как предотвратить развитие деменции

Исследователи из Швеции пришли к выводу, что физические нагрузки помогут людям в возрасте, предотвратить развитие деменции.Ученые выявили закономерность, согласно которой "негативные процессы в сердечно-сосудистой системе людей в самом расцвете сил могут негативно влиять на работу мозга в пожилые годы и способствовать развитию деменции".Однако избежать развития слабоумия можно с помощью физической активности.Специалисты поясняют, что положительные эффекты от активного образа жизни могут сохраняться на протяжении нескольких десятилетий.Прежде чтобы подтвердить свою гипотезу, ученые наблюдали за здоровьем примерно 200 женщин в течение почти 45 лет.Перед началом наблюдений сотрудники университета попросили участниц позаниматься на велотренажере и измерили уровень их выносливости, а также мышечную активность. Далее они следили за изменениями в остроте памяти и интеллекта у участниц эксперимента и проводили тесты.В ходе эксперимента ученые установили зависимость между развитием старческого слабоумия и физической формой женщин в среднем возрасте. Таким образом, проблемы с памятью вряд ли будут иметь те, кто поддерживает себя в хорошей форме. Регулярная зарядка и высокая физическая активность могут уменьшить в два раза риск развития деменции, утверждается в исследовании.