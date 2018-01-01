Какие народные средства помогут быстро размягчить сухую мозоль?

Хочу рассказать, как быстро размягчить сухую мозоль.Протрите картофелину на мелкой тёрке, выложите кашицу на плотную ткань и перебинтуйте ею мозоль на ночь. Утром попробуйте соскоблить мозоль.Разрежьте лист алоэ и приложите внутренней стороной к мозоли. Делать это лучше после ножной ванночки. Закрепите лист пластырем и оставьте на всю ночь. Повторяйте процедуру в течение 2–3 дней, а потом удалите мозоль.