«А вас – не вылечим». Чем опасна депрессия?

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Почему люди, страдающие тревожно-депрессивными расстройствами, не получают помощь?ВОЗ прогнозирует, что к 2020 году депрессия выйдет на второе места среди причин инвалидизации и смертности. Всё больше и больше людей страдают тревожно-депрессивными расстройствами и нуждаются в помощи. Но большинство её не получает. Чем опасна грусть и тревожность, рассказал президент Профессиональной Медицинской Психотерапевтической Ассоциации Владимир Курпатов.Век неврозовКсения Якубовская: – Владимир Иванович, почему наше ментальное здоровье ухудшается с каждым годом?Владимир Курпатов: – Причина – рост психического напряжения во всём мире. Мы живём в век перфекционизма, индивидуализма, трудоголизма, компьютерных технологий, шквала информации, излишней насыщенности формальных межличностных отношений. В городах-миллионниках ещё больше давления, конкуренции и фрустрации. Мы постоянно окружены другими людьми, в толпе на улице, в транспорте. Есть и ещё один момент, связанный с наследственностью – исследования на крысах доказали, что если один из «родителей» страдает неврозом, то у него рождаются более невротичные крысята.Даже здоровым люядм время от времени нужна психологическая помощь. Для них существует большая армия психологов, центров и тренингов. Для психически нездоровых людей неплохо организована стационарная и амбулаторная психиатрическая помощь. С больными работают грамотные специалисты. Но есть пациенты, которые относятся к «малой психиатрии»: депрессии, тревога, панические атаки, неврозы, психосоматические заболевания. И как раз этой категории больных не хватает имеющихся сил и средств. Естественно, без качественной и своевременной помощи заболевания переходят в хроническую стадию.За последние 10 лет количество депрессивных больных увеличилось на 20%. А численность специалистов и кабинетов для бесплатного приёма – уменьшилось. На всю Россию только 1,5 тысячи врачей-психотерапевтов. Мы существенно проигрываем в этом плане развитым странам, где активно занимаются профилактикой и лечением депрессивных и психосоматических расстройств. Такое ощущение, что ждём, пока начнётся эпидемия ментальных заболеваний.Депрессия рушит брак– Кажется, что сегодня у всех депрессия, и это даже модно. Может быть, мы уже привыкли жить в таком состоянии?– Это опасное заблуждение, в котором пребывает население. У нас считают, что депрессия – это грустное настроение, подавленность или хандра, которые уходят за счёт силы воли, правильного поведения, воспитания. Но это серьёзное психическое расстройство, которое в случае некачественной терапии приводит к инвалидизации. В стране и так более миллиона инвалидов по психическим заболеваниям. Если закрывать глаза на эти проблемы, то последствия будут разрушительны, и в социальном, и в экономическом плане. Депрессия – это снижение работоспособности, активности, внимания, желания прилагать усилия, ставить цели, нередко агрессия. Более того, в ходе научного исследования мы выяснили, если один из супругов страдает от депрессии, то брак часто распадается. Сложно жить рядом с постоянно подавленным человеком.Часто на фоне депрессии развиваются психосоматические заболевания: сердечнососудистые проблемы, заболевания желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы, сахарный диабет II типа. Учёные видят связь и с возникновением онкологических заболеваний. Согласно объективным данным, 38-42% пациентов, обращающихся к врачам в поликлиники, страдают психосоматическими заболеваниями, 25% – тревожно-депрессивными состояниями. Но не получают помощи.– Почему?– Просто не знают, что их состояние связано с психическим нездоровьем. Да и не каждый специалист им это подскажет. Пациенты рассказывают, что им приходится посещать до 16 разных медицинских кабинетов, прежде чем они наконец-то попадают к психотерапевту. Пациенты бояться обращаться к специалистам, считают, что их «поставят на учёт», запретят водить машину, лишат других прав, либо близкие отвернутся из-за клише «психически больного». Человек остаётся со своими расстройствами, они прогрессируют.Быть вменяемым – слишком дорого– Как самому понять, что пора идти к специалисту?– Один из самых явных признаков расстройства – нарушение сна. А также изменение аппетита в любую сторону, чрезмерное волнение, потливость, бешеное сердцебиение, неустойчивое настроение, снижение работоспособности. Тут всплывает ещё одна проблема. Многие путают психолога с психотерапевтом. Предболезненными и болезненными состояниями должны заниматься подготовленные врачи. Психолог – специалист не медицинского профиля. Сегодня корочки можно получить быстро, подтверждать квалификацию – не надо. Нездоровый человек может годами ходить к психологу, а результата не будет.Доказано, что депрессия связана с изменением деятельности нейромедиаторов мозга. Только без лекарств такие расстройства не лечатся. Существует огромное количество препаратов, и есть возможность подобрать такой, который не повлияет на качество жизни или индивидуальность человека. Депрессия успешно лечится, она не относится к разряду неизлечимых заболеваний. Главное – вовремя начать лечебное воздействие.– Как? Люди жалуются, что в поликлиниках им предлагают консультацию психотерапевта за большие деньги.– По закону граждане имеют право на бесплатную помощь. Но, к сожалению, не всегда получают. Специалистов в поликлиниках не хватает. Зачастую они успевают лишь прописать какие-то лекарства. При этом любая поликлиника заинтересована, чтобы психотерапевт дополнительно проводил платные услуги. В частных клиниках такая помощь может быть и 3-5 тысяч рублей. А если развилось депрессивное состояние, то человеку в среднем надо 20-30 посещений специалиста. Не каждый может позволить себе такую дорогую помощь. Я уверен, что вся психотерапия должна быть легкодоступна в обычных поликлиниках, как во всём мире.– Можно ли самостоятельно обезопасить себя от «безумия»?– Здоровый образ жизни, внимание к своему питанию, отдыху, физические нагрузки и другие общеизвестные правила надо соблюдать. Но сомневаюсь, что люди откажутся от смартфонов, интернета, автомобилей, метро и других благ жизни и уедут на лоно природы. А именно особенности современной жизни оказывают негативный эффект на нашу психику.Пока нет стопроцентной профилактики и защиты от депрессии, только своевременная помощь на ранних стадиях. Амбулаторная терапия даёт колоссальный эффект и необходимо развивать её. В том числе, повышая культуру психического здоровья, чтобы люди не боялись лечиться. Нам всем необходимо осознать важность психического здоровья.