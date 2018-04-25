Найдена главная проблема похудения

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Согласно последнему исследованию специалистов из Университета Флориды в США, недостаточно просто скинуть лишний вес, чтобы достигнуть желаемого результата в похудении. Куда более сложной задачей является сохранение стройной фигуры без возвращения скинутых килограмм обратно.Специалисты из Университета Флориды в США, изучающие проблему лишнего веса, выяснили, что главной проблемой в процессе похудения является повторный набор скинутых лишних килограмм, к которым добавляются новые. Ученые пытались определить то время, во время которого не происходит набор скинутого веса, но выяснили, что его не существует – после диеты похудевшие начинают толстеть довольно быстро.75 участников исследования в процессе эксперимента 12 недель худели по 0,4 килограмма за одну неделю, и в среднем каждый сбросил около 6 килограмм. При последующем после диеты наблюдении за похудевшими был зафиксирован набор 0,07 килограмма еженедельно в течение 77 дней.