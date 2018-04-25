10 кулинарных привычек, которые могут стоить вам здоровья

Проверьте, совершаете ли вы эти распространённые ошибки, когда готовите.1. Пробовать еду, чтобы проверить, не испортилась ли онаНи на вкус, ни на вид, ни на запах вы не обнаружите все вредные бактерии. Но даже небольшое количество испортившейся пищи может вызвать серьёзное отравление. Если у вас появились хоть малейшие подозрения в съедобности продукта, лучше выбросите его.2. Класть готовую еду на тарелку, где лежало сырое мясоНикогда не допускайте, чтобы сырое мясо и рыба соприкасались с другими продуктами. Иначе бактерии из них попадут на готовую еду, а это может привести к пищевому отравлению.Всегда используйте для сырых и готовых продуктов отдельные тарелки, разделочные доски и ножи.3. Размораживать продукты прямо на столеВредные пищевые бактерии очень быстро размножаются при температуре от 4 до 60 °C. Это опасная зона. Поэтому всегда размораживайте мясо только в холодильнике или микроволновке.4. Мыть сырое мясоЛучше не мойте сырое мясо. В процессе мытья бактерии вместе с водой переносятся на раковину, стол и другие поверхности.«Если на куске мяса нет видимых следов грязи, то не мойте его. Продукт с пылью, опилками, следами грязных рук вряд ли попадёт к вам на стол. Да и сам процесс обработки туши на производстве и рынке не предполагает того, что мясо может загрязниться. Опасность в том, что под струёй воды бактерии распространяются по всей поверхности раковины. Это прямой путь к отравлению, ведь так они с лёгкостью попадут в ваши тарелки», — говорит Александр Воронцов, эксперт сервиса по доставке продуктов.Бренд-шеф ресторана Алексей Каневский придерживается похожего мнения: «Мясо, которое продаётся в упаковке, например стейки, мыть не стоит. Перед готовкой промокните его полотенцем, чтобы поверхность стала сухой. Мокрое мясо при отправке на сковороду входит в конфликт с разогретым маслом».5. Остужать еду перед тем, как убрать её в холодильникНе оставляйте еду на столе дольше двух часов или одного часа, если температура в комнате выше 32 °C. Патогенные бактерии очень быстро размножаются в скоропортящихся продуктах при температуре от 4 до 60 °C. Во время путешествий и пикников убирайте еду в переносной холодильник.6. Пробовать сырое тестоНикогда не ешьте сырые яйца ни в каком виде. В них может содержаться бактерия сальмонелла или другие вредные микроорганизмы. В том числе нельзя есть неиспечённое тесто, даже если оно без яиц. В муке могут присутствовать кишечные палочки, провоцирующие пищевые отравления.7. Использовать маринад от сырого мяса с готовой едойНе оставляйте сырые мясо или рыбу мариноваться на столе. Убирайте их в холодильник. При температуре от 4 до 60 °C быстро размножаются вредные микроорганизмы.Никогда не используйте маринад, оставшийся от сырого мяса, с уже готовой едой. Если хотите использовать его как соус, прокипятите его.8. Недоваривать мясо, рыбу и яйцаЕда безопасна только после того, как её нагрели до достаточно высокой температуры. При этом погибают все вредоносные бактерии. Чтобы продукты не остались недоваренными или недожаренными, используйте при готовке кухонный термометр.Не полагайтесь только на вид, запах или вкус, чтобы определить, готово блюдо или нет.9. Не мыть рукиБактерии живут на всех поверхностях, в том числе и на руках. Всегда мойте руки тёплой водой с мылом перед тем, как готовить. А когда закончили, помойте их ещё раз.10. Не менять губки для мытья посудыГубки и тряпки для мытья посуды — самые грязные предметы на кухне. На них скапливаются опасные бактерии. Дезинфицируйте их по крайней мере через день и меняйте каждую неделю или две.