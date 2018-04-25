Холод помогает терять вес

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По словам ученых из Токийского университета, подверженность холодным температурам может облегчить похудение. Новое исследование показало, что воздействие низких температур в течение длительных периодов времени может улучшить способность организма регулировать уровень сахара в крови и повышать метаболизм. Данные эффекты являются результатом стресса из-за снижения температуры тела, благодаря чему организм начинает сжигать жировые клетки для производства тепла. Теперь специалисты ищут способы, позволяющие активизировать данный процесс без воздействия холода.Эксперты давно спорят на тему идеальной температуры для тренировок. Одни специалисты призывают использовать высокие температуры, как при занятиях бикрам-йогой, для увеличения выхода пота, в то время как другие утверждают, что прохладная окружающая среда заставляет организм работать эффективнее, чтобы поддерживать нормальную температуру, благодаря чему сжигается больше жира.Как известно, в организме существует два типа жира – бурый и белый. Бурый жир отвечает за сжигание калорий для выработки тепла и не связан с рисками для здоровья. В зрелом возрасте большая часть бурого жира заменяется белым жиром, который исторически помогал людям выживать при низких температурах и использовался в качестве источника энергии, когда пищи было мало. Наличие избытка белого жира может привести к сердечным заболеваниям, диабету и многим типам рака.В новом исследовании ученые обнаружили третий тип жира, называемый бежевым жиром, который, подобно бурому жиру, улучшает чувствительность к инсулину и активизирует метаболизм. Этот бежевый жир является результатом длительного воздействия холодных температур, которые приводят к тому, что белые жировые клетки начинают использоваться для получения энергии.