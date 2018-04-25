Холод помогает терять вес
Эксперты давно спорят на тему идеальной температуры для тренировок. Одни специалисты призывают использовать высокие температуры, как при занятиях бикрам-йогой, для увеличения выхода пота, в то время как другие утверждают, что прохладная окружающая среда заставляет организм работать эффективнее, чтобы поддерживать нормальную температуру, благодаря чему сжигается больше жира.
Как известно, в организме существует два типа жира – бурый и белый. Бурый жир отвечает за сжигание калорий для выработки тепла и не связан с рисками для здоровья. В зрелом возрасте большая часть бурого жира заменяется белым жиром, который исторически помогал людям выживать при низких температурах и использовался в качестве источника энергии, когда пищи было мало. Наличие избытка белого жира может привести к сердечным заболеваниям, диабету и многим типам рака.
В новом исследовании ученые обнаружили третий тип жира, называемый бежевым жиром, который, подобно бурому жиру, улучшает чувствительность к инсулину и активизирует метаболизм. Этот бежевый жир является результатом длительного воздействия холодных температур, которые приводят к тому, что белые жировые клетки начинают использоваться для получения энергии.
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