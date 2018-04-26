Постоянный шум на работе может спровоцировать гипертонию и болезни сердца
Исследования, авторы которого изучили данные о здоровье почти 23 тысяч рабочих, подтвердили, что у тех, кто в течение длительного времени вынужден работать в шумных помещениях, не только ухудшается слух (на это жаловались 58% опрошенных), но и развивается гипертония (14% опрошенных) и повышается уровень холестерина (9% участников исследования), что в результате может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний
Специалисты предполагают, что такой эффект могут вызывать стрессовые гормоны (в первую очередь кортизол), уровень которых существенно повышает в условиях работы при высоком шуме и остается высоким продолжительное время.
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Добавил klava в категорию Кардиология
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