Постоянный шум на работе может спровоцировать гипертонию и болезни сердца

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Постоянный шум на рабочем месте может быть опасен не только для вашего слуха: исследование, проведенное специалистами из Национального института безопасности и гигиены труда США, продемонстрировало связь между работой в условиях высокого шума и проблемами с сердцем.Исследования, авторы которого изучили данные о здоровье почти 23 тысяч рабочих, подтвердили, что у тех, кто в течение длительного времени вынужден работать в шумных помещениях, не только ухудшается слух (на это жаловались 58% опрошенных), но и развивается гипертония (14% опрошенных) и повышается уровень холестерина (9% участников исследования), что в результате может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеванийСпециалисты предполагают, что такой эффект могут вызывать стрессовые гормоны (в первую очередь кортизол), уровень которых существенно повышает в условиях работы при высоком шуме и остается высоким продолжительное время.