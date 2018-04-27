Эти признаки могут указывать на сбой в работе почек

Медики напомнили о тревожных симптомах почечной недостаточности.Любой недуг, диагностированный на ранней стадии развития, лучше поддается лечению. То же самое касается и проблем с почками, единственное "но" заключается в том, что нарушение их работы может протекать бессимптомно или выражаться такими признаками, на которые больной даже не обратит внимание.Эти симптомы могут сигнализировать о том, что почки дали сбой:Учащение позывов к мочеиспусканию, а также изменение цвета мочи. Эти симптомы должны насторожить вас, хотя, они же часто остаются незамеченными. Женщины могут даже подумать, что беременны, так как спустя несколько недель после зачатия нередко наблюдаются подобные явления.Чрезмерная отечность. Это наиболее явный симптом того, что в организме задерживается жидкость, а значит - почки функционируют неправильно. Если накануне вы не ели ничего сильно соленого и перед сном не напились воды или не злоупотребляли алкоголем, то есть смысл проверить почки.Упадок сил и ощущение хронической усталости. Когда в организме накапливаются токсины из-за неправильной работы почек, выводящиеся обычно из него через мочеполовую систему, могут появиться такие вот симптомы. Правда, не всегда они указывают на почечную недостаточность, например, это может быть сигнал организма о пониженном уровне гемоглобина. Но в любом случае, такие признаки являются свидетельством того, что в организме какой-то орган функционирует хуже, нежели ранее.Зудит кожа. От неправильной работы почек, как было указано выше, в организме накапливаются токсические вещества, которые со временем могут спровоцировать появление зуда на коже по всему телу.При появлении подобных симптомов следует незамедлительно обратиться к врачу и пройти обследование.