Питание в сезон поллиноза: советы от аллергологов

Эти советы по питанию помогут вам сократить симптоматику весенней аллергии до минимума.Поллиноз - одно из самых распространенных аллергических заболеваний, от которого страдают более 30% населения планеты. Его продолжительность составляет полгода с апреля по октябрь. Все это время аллергики страдают от пыльцы сорных трав и цветущих деревьев.Конечно же, даже самая антиаллергенная диета не способна устранить признаки поллиноза, но неправильное питание, в состав которого входят продукты-аллергены, может значительно ухудшить самочувствие человека, страдающего сезонным недугом.В связи с этим, медики подсказали, как составить меню при поллинозе, чтобы минимизировать неприятные симптомы:Ешьте больше фруктов и овощей. Опять же, нужно изучить информацию о дара природы, чтобы не налегать на те, которые могут вызвать аллергию.Пейте больше воды. Как известно, вода здорово очищает организм, в том числе и от аллергенов.Включите в свое меню много зелени. Во-первых, она низкокалорийная. Во-вторых, содержит множество витаминов и антиоксидантов, укрепляющих иммунную систему. В-третьих, зелень способна снизить выраженность признаков поллиноза.Налегайте на жирную рыбу, например, лосось. В ней много Омега-3, которые усиливают защитные функции организма и помогают ему противостоять аллергенам.Отличный перекус в сезон весенней аллергии - орехи. Но только не арахис, так как он считается одним из мощнейших аллергенов. В орехах, как и в рыбе, содержатся ненасыщенные жирные кислоты, улучшающие здоровье и противостоящие поллинозу.