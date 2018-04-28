Подростковое ожирение является причиной нерегулярного менструального цикла

Эпидемия ожирения может увеличить число девочек-подростков с нерегулярным менструальным циклом, предупреждают ученые из Университета Колорадо.В то время как ожирение, как известно, вызывает проблемы с репродуктивной функцией у взрослых женщин, очень мало исследований было проведено на тему его воздействия на молодых девушек. Исследователи считают, что тенденция к росту числа девушек с нерегулярными менструациями может, в конечном итоге, привести к всплеску бесплодия, в то время как современные методы лечения – от лекарств до изменений образа жизни – почти бесполезны для коррекции нерегулярного цикла.Полученные данные показали, что более 20% девочек в возрасте от 10 до 19 лет, имевших избыточный вес, страдали от нерегулярного менструального цикла – это значительно больше, чем среди девочек со здоровым весом в той же возрастной группе. В дальнейшем это может стать причиной возникновения серьезных репродуктивных проблем, говорят медики. Так, например, нарушения менструального цикла могут привести к развитию синдрома поликистозных яичников и бесплодию.