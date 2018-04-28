Еще одна диета, которая так же эффективна и полезна для здоровья, как средиземноморская
В эксперименте приняли участие 107 человек, страдающих лишним весом. В течение трех месяцев они питались по принципам средиземноморского рациона, после чего переходили на вегетарианское питание – и придерживались его в течение еще трех месяцев.Авторы исследования установили, что обе диеты равно эффективны в снижении лишнего веса: на средиземноморском рационе добровольцы потеряли в среднем 1,8 кг, а на вегетарианском – 1,77 кг.
Также было установлено, что обе диеты положительно влияют на сердечно-сосудистую систему – но эффект немного отличается.Так, средиземноморский рацион способствует снижению триглециридов или жирных кислот, которые, накапливаясь, могут спровоцировать инсульт или сердечный приступ
Вегетарианская диета помогает понизить уровень холестерина липопротеинов низкой плотности, который также может стать причиной инсульта и инфаркта.
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