Еще одна диета, которая так же эффективна и полезна для здоровья, как средиземноморская

Многочисленные исследования подтверждают эффективность средиземноморской диеты для снижения веса, а также для укрепления сердца и даже повышения женской фертильности. Однако авторы исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Circulation, утверждают, что вегетарианский рацион вполне сравним по степени положительного воздействия на здоровье человека.В эксперименте приняли участие 107 человек, страдающих лишним весом. В течение трех месяцев они питались по принципам средиземноморского рациона, после чего переходили на вегетарианское питание – и придерживались его в течение еще трех месяцев.Авторы исследования установили, что обе диеты равно эффективны в снижении лишнего веса: на средиземноморском рационе добровольцы потеряли в среднем 1,8 кг, а на вегетарианском – 1,77 кг.Также было установлено, что обе диеты положительно влияют на сердечно-сосудистую систему – но эффект немного отличается.Так, средиземноморский рацион способствует снижению триглециридов или жирных кислот, которые, накапливаясь, могут спровоцировать инсульт или сердечный приступВегетарианская диета помогает понизить уровень холестерина липопротеинов низкой плотности, который также может стать причиной инсульта и инфаркта.