Может ли быть температура при аллергии

Бывает ли температура при аллергии?







зудящие глаза;















насморк;















чихание;















заложенный нос.















чихание;















кашель;















насморк;















лихорадку;















боли в животе;















боли в теле.









Как отличить простуду от аллергии?

Может ли простуда или грипп вызывать аллергию?

Лечение аллергии







Меньше бывать на открытом воздухе, когда уровень пыльцы, амброзии или плесени очень высок.













Избегать сгребания листьев, кошения газона или работы в саду. Эти действия могут ухудшать симптомы.













Использовать маску, которая может защитить от аллергенов.













Использовать кондиционеры и закрывать окна, чтобы пыльца и другие воздушные аллергены не попали в дом.













Тщательно мыть руки и переодеваться, когда приходите с улицы или общаетесь с животными.













Принимать препараты для снижения симптомов аллергии. Начинать прием препаратов необходимо за пару недель до сезона аллергии, чтобы повысить их эффективность.













Иммунотерапия может помочь человеку с тяжелой аллергией. Этот подход включает в себя введение в организм возрастающее количество аллергенов для снятия сенсибилизации иммунного ответа организма. Эти инъекции должен назначить врач.









Сезонные симптомы аллергии неприятны и имеют некоторые сходные симптомы с простудой или гриппом. Тем не менее, лихорадка и слабость не являются симптомами аллергии.



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Люди иногда называют некоторые виды аллергии сенной лихорадкой, но может ли аллергия вызывать симптомы простуды и гриппа?При аллергии появляются симптомы, похожие на ОРВИ и грипп, такие как насморк, боль в горле или чихание. Однако аллергия не вызывает лихорадки (повышение температуры). Поскольку каждый тип аллергии имеет различную причину, важно поставить точный диагноз, чтобы человек мог получить правильное лечение.Симптомы аллергии возникают, когда иммунная система реагирует и пытается бороться с безвредными веществами, такими как пыльца или шерсть домашних животных. Эти вещества вызывают воспалительную реакцию иммунной системы.Симптомы простуды и гриппа вызваны вирусами, которые поражают дыхательную систему. Эти вирусы атакуют организм, который увеличивает работу иммунной системы, чтобы сдерживать опасный вирус.Симптомы, связанные с аллергией, включают:Аллергии в основном происходят сезонно, например, когда плесень выпускает свои споры или трава, деревья и сорняки выделяют пыльцу.Аллерголог может провести тесты, чтобы выявить аллергию к конкретному веществу. Также назначают анализ крови на наличие специфических антител, используя тесты ELISA (фермент-связанный иммуносорбентный анализ), реже RAST (радиоаллергеносорбентные) тесты.Симптомы, связанные с ОРВИ или гриппом, могут включать:Лихорадка — это способ тела увеличить температуру, чтобы убить бактерии или вирусы. Поскольку эти патогены отсутствуют при аллергической реакции, то лихорадка при аллергии не возникает.При аллергии не поднимается температура. Аллергия вызывает зуд и слезотечение. При ОРВИ и гриппе этих симптомов нет.Аллергия может длиться сезон (около 6 недель) или проходить, когда человек больше не подвергается воздействию аллергена. ОРВИ длится от 3 до 5 дней, а грипп от 7 до 10 дней.Аллергия обычно не вызывает боль в теле или чрезмерную слабость, которые встречаются при гриппе.Аллергия — это воспалительный иммунный ответ на определенные продукты или на вещества в окружающей среде. ОРВИ и грипп вызваны вирусами или бактериями. Поэтому ОРВИ или грипп не могут вызывать аллергическую реакцию.Иногда аллергия может привести к инфекции синусов, которая может привести к лихорадке. Инфекции синусов являются результатом избыточной слизи, попавших в синусные проходы. Однако инфекция развивается из-за присутствующих бактерий или вирусов, а не аллергенов.Знание того, что человек имеет аллергию, может помочь в лечении аллергии. Человек может иметь аллергию на несколько аллергенов одновременно. Некоторые из основных шагов по облегчению симптомов аллергии включают: