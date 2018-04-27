Очищение организма: врачи подсказали способы

Весна - лучшее время для избавления от токсинов.Методы очищения организма от «зимних завалов» могут быть разными — цель одна: профилактика и избавление от болезней. На этом сходятся все врачи-гигиенисты и диетологи. А способы избавления от шлаков и токсинов могут быть самыми простыми, которые применимы в том числе и в домашних условиях, без особых финансовых затрат.Конечно, это русская баня, но общественная помывка сегодня тоже кому-то не по карману. В этом случае «эффект парилки» можно создать в собственной ванной, которая есть в каждой благоустроенной квартире: тоже помогает и кожу оживить, и внутренние органы очистить от загрязнений.Кстати, есть способ «весенней зачистки» и еще проще, причем не менее эффективный: раздельное питание. Отечественные специалисты продолжают утверждать: этот способ еды очень хорошо помогает очищению организма, хотя ученые некоторых стран, ссылаясь на последние исследования, в который раз не просто подвергают сомнению эффективность раздельного питания, но снова пришли к его полному отрицанию.Но как тогда быть с открытием знаменитого русского физиолога Ивана Петровича Павлова, который путем исследований физиологии пищеварения (в течение 20 лет!) установил: «На каждый вид пищи (мясо, молоко, хлеб) в организме выделяются разные по количеству и качеству пищеварительные соки или ферменты». Причем эти соки (ферменты), необходимые для переработки продуктов, настолько отличаются друг от друга, что ученый называл их отдельно: «мясной сок», «молочный сок» и «хлебный сок». И, по его мнению, «начинается такое разделение уже в полости рта и продолжается на всем протяжении пищеварительного тракта. Каждому виду пищи соответствует определенный состав слюны, желудочного и поджелудочного соков, желчи, пищеварительных соков тонкой и толстой кишки».Именно за это открытие академик Павлов первым в мире среди физиологов получил Нобелевскую премию в 1904 году.Так совмещать белки и углеводы в пище или разделять? Попробуем разобраться.Физиолог Павлов был прав: котлеты — отдельно, пюре — отдельноСпоры о том, надо ли в еде смешивать белки с углеводами, не только не утихают, но сегодня разгорелись с новой силой. Хотя будущий академик и лауреат Нобелевской премии Иван Павлов уже более ста лет назад доказал, говоря простым языком, что белки и углеводы на одной тарелке несовместимы. «Обработка и переваривание каждого вида пищи протекает в соответствующем отделе пищеварительного тракта, где и выделяются соответствующие ферменты, — пояснял признанный во всем мире авторитет в этой области. — К примеру, в расщеплении белков участвуют ферменты пепсин и эрипсин, жиров — фермент липаза, крахмала — фермент птиалин, молочного сахара — лактаза и т.д. Также каждый вид пищи занимает определенное, присущее только ему время на переваривание. Например, фрукты перевариваются в тонкой кишке, а мясо сначала 2–3 часа обрабатывается в желудке, а затем в тонкой кишке. Оказалось, что даже на родственные виды пищи происходит разнообразное по многим параметрам отделение пищеварительных соков».Ученый пояснял: «От того, какой сорт пищи попадает в рот (мясо, молоко, хлеб или что-то другое), в каком виде (сухом или жидком) и в каком количестве, зависит, какие слюнные железы и в каком темпе будут работать, какого состава, консистенции и какое количество слюны будут выделять, будут ли работать вообще и т.д. Так, например, было показано, что сухая пища вызывает большее слюноотделение, чем влажная или жидкая, кислота вызывает слюну с большим содержанием белка, чем пищевые продукты и т.д.».Свой классический труд «Лекции о работе главных пищеварительных желез» Павлов опубликовал в 1897 году, и эта книга стала настольной для физиологов всего мира. Кстати, ему (первому из русских ученых и первому из физиологов мира) именно за это фундаментальное открытие и была присуждена Нобелевская премия. В России он был избран действительным членом Петербургской академии наук.Позже у этого открытия появилось не только множество последователей — сторонников раздельного питания, но и «прилипал», которые откровенно присваивали себе выводы русского ученого.Натуропат Шелтон — диетолог или банальный шарлатан?На протяжении всего ХХ столетия концепция раздельного питания не давала людям покоя во всем мире: ее то безоговорочно принимали и навязывали людям, то отвергали. В России — в том числе.В 20-х годах прошлого века американский диетолог и натуропат Герберт Шелтон, к примеру, позиционировал себя «основателем теории раздельного питания». Ни больше, ни меньше. Что это он-де «разработал теорию правильного сочетания пищевых продуктов». Написал и опубликовал об этом несколько книг. Старшему поколению россиян, думаю, хорошо известна его книга «Правильное сочетание пищевых продуктов». Диетологи по всему миру подхватили эти «принципы раздельного питания Шелтона», хотя эта концепция принадлежит нашему, хотя и подзабытому даже в России ученому.В прошлом веке нашлись и противники раздельного питания — даже в родном отечестве. К примеру, российский врач-диетолог высшей категории Елена Чедия писала, что «желудок человека устроен так, чтобы переваривать смешанную пищу, а не отдельные её виды по очереди». И что «попытка объяснить рациональность раздельного питания процессами брожения и гниения, происходящими при совмещении разных типов продуктов, далека от реальности. При нормальной работе желудочно-кишечного тракта и отсутствии ферментной недостаточности у человека никакое «загнивание» в его организме невозможно».И другие специалисты того времени утверждали, что теория, связанная с раздельным питанием, плохо согласуется с привычками и традициями нашего народа. И если долго придерживаться этих правил, пищеварительная система разучится справляться с блюдами и сохранит лишь способность переваривать отдельные продукты. И даже приведет к ожирению. И что человек приспособлен питаться разнообразной, смешанной пищей, а не отдельными ее видами по очереди.А Шелтона и вовсе называли «безграмотным шарлатаном».Другие, напротив, теорию раздельного питания не отвергают, но выдают ее за новое открытие. Выдают ее за «новый подход к диете и здоровому питанию», говоря, что «главный принцип раздельного питания очень прост. Каждый продукт содержит до пяти видов питательный веществ: белки, жиры, углеводы (сахара), крахмал и кислоты. Некоторые из них инертны в присутствии других питательных веществ, другие же начинают с чем-либо взаимодействовать и могут нарушить процесс пищеварения».Свежо, не правда ли? Но об этом академик Павлов написал еще в 1904 году — 114 лет назад!Сегодня немало и тех, кто ни «за» и ни «против» раздельного питания. Они утверждают: к таким рекомендациям надо относиться проще, а лучше составить свой, наиболее подходящий вам вариант. Основная же суть в том, что потреблять можно всю здоровую еду, только не есть одновременно совсем уж несочетаемые продукты. А для этого придется отказаться от привычки есть что попало.Разделять или не разделять: «бочка» снова перевернутаИтак, что касается раздельного питания, использования его в качестве средства для очищения и оздоровления организма, научная «бочка» снова перевернута. Американские ученые, а вслед за ними и некоторые наши теоретики и практики, считают, что «раздельное питание даже ухудшает пищеварение и подрывает здоровье. (?!) Что «теорию раздельного питания нельзя даже назвать научной гипотезой, потому что это абсолютнейшее шарлатанство». И что «наука уверенно утверждает, опираясь на результаты многочисленных экспериментов: ферменты для разных типов пищи вовсе не мешают друг другу, а наоборот — дополняют». (?!)Какая наука? Кто проводил исследования? И проводил ли вообще? На протяжении последних десятилетий публикуются лишь голословные утверждения, без всяких ссылок и доказательств. Судя по всему, эти, с позволения сказать, «ученые», мягко говоря, не в теме, если говорят, что «саму систему раздельного питания придумал в 1920-е годы американец Шелтон». Но.. «он занимался диетологией без врачебной лицензии и даже медицинского образования».С последним трудно не согласиться. А вот с американским авторством раздельного питания согласиться невозможно. Господа «ученые», потрудитесь хотя бы заглянуть в историю вопроса, о котором пытаетесь судить. Удивитесь, но открытие раздельного питания и его научное обоснование сделал наш соотечественник — академик Павлов, став первым в мире физиологом-лауреатом Нобелевской премии. И эту теорию пока никто не опроверг.Но буквально на днях на телеэкране в одной из «здоровых» утренних передач заговорили о новом американском исследовании, опровергающем способ раздельного питания. Правда, никаких доказательств этому тоже не представили.…Раздельное питание — это же не диета. Это — научно обоснованные принципы питания человека, направленные на его оздоровление и профилактику болезней. Возвращение к жизни по законам природы. Ясно как день: различные продукты требуют различных условий для их усвоения. Одна пища требует щелочной среды в желудке, другая — кислотной или нейтральной. Незнание этого факта или просто невнимание к своему здоровью приводят к тому, что плохо переваренная пища сначала застаивается в желудке, затем — в кишечнике и создает массу проблем не только в толстой и прямой кишке, но и в жизни.А теперь — внимание!Для естественного очищения организма диетологи советуют:— есть побольше сырых овощей (моркови, капусты, зеленого лука, квашеной капусты, фруктов);— не отказываться от сухофруктов (особенно от инжира, чернослива), а также от орехов, меда, растительных масел, овсяных хлопьев, гречневой каши, ржаного хлеба;— ежедневно на столе должны быть кисломолочные продукты;— утром натощак обязательно выпивать стакан теплой воды (можно с чайной ложкой меда или с 0,5 чайной ложки соды).