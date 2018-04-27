Как кефир помогает снижать артериальное давление

Кефир оказывает позитивный эффект на артериальное давление за счет укрепления связей между кишечником и мозгом.Популярный в России и многих странах мира напиток кефир оказывает положительное воздействие на показатели артериального давления. Ученые из Auburn University в штате Алабама выяснили, что кефир обеспечивает коммуникации между кишечником и мозгом. Это подвергшееся брожению молоко с пробиотиками известно своей способностью поддерживать баланс полезных бактерий в пищеварительной системе.Предыдущие исследования показывали, что дисбаланс бактериальной колонии в кишечнике, то есть микробиоты, может приводить к скачкам артериального давления у некоторых людей. Также живущие в пробиотиках бактерии являются полезными для пищеварительной системы, они снижают артериальное давление. Однако механизм этого воздействия не был установлен.В ходе опытов с лабораторными крысами, которые в течение 9 недель получали кефир, ученые выяснили, что в организме животных снижается уровень эндотоксинов — токсических субстанций, связанных с разрушением клеток. У них уменьшалось артериальное давление значительней, чем в контрольной группе. Исследования показали, что кефир обладает антигипертоническим механизмом за счёт налаживания коммуникаций между микробиотой и мозгом.