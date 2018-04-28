Эксперты обнаружили новую опасность от употребления пива

Эксперты нашли неожиданную связь между употреблением алкоголя и появлением онкологической болезни. Выяснилось, что всего несколько кружек пива, выпитых за неделю, могут спровоцировать развитие рака.Ученые из Нью-Йоркского университета осуществили исследование и выяснили, что привычка употреблять спиртные напитки может оказаться спусковым механизмом для сразу нескольких видов рака. Причем относится это даже к любителям безобидного пива.Кроме того, ученые заявили о том, что регулярная выпивка повышает риск возникновения болезней десен и сердечно-сосудистых заболеваний.«Верхняя грань, после которой организму причиняется вред, составляет 100 граммов чистого спирта в неделю, что равно пяти кружкам пива крепостью 4% или 875 мг вина крепостью 13%. Превышение этой дозы в два раза увеличивает риск преждевременной смерти», - сообщили авторы исследования в публикации журнала Microbiome.Медики утверждают: если употребляющий алкоголь человек станет пить меньше, то благодаря этому повысит свои шансы на то, чтобы прожить дольше, а его риск сердечно-сосудистых заболеваний уменьшится. По их словам, если человек употребляет спиртное в количестве в два с половиной раза больше вышеназванной нормы, он приближает собственную смерть на 4-5 лет.Сделать подобные выводы специалистов побудили результаты исследования, во время которого ими были изучены образцы микрофлоры ротовой полости, взятые у 1044 человек возрастом от 55 до 78 лет. Таким образом ученые смогли узнать, что происходит во рту людей а) непьющих, б) умеренно пьющих и в) постоянно пьющих.«У людей, употребляющих спиртное, происходит изменение микрофлоры: увеличивается численность бактерий Bacteroidales, Actinomyces и Neisseria. Bacteroidales вызывают воспаления, гнойные раны и развивают злокачественные опухоли. Actinomyces могут стать причиной актиномикоза и эндокардита, а Neisseria содержит в себе возбудителей гонореи и менингита», - рассказали ученые о тех негативных процессах в полости рта, которые возникают в связи с употреблением спиртного.