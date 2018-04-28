Диетологи выбрали подходящие продукты для позднего ужина

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Эксперты в области похудения подчеркивают: отказываться от еды по вечерам не нужно, это только мешает похудению.Нередко люди, мечтающие похудеть, решаются на радикальные меры – например, отказываются от еды после 6 вечера. Это ошибка, утверждают диетологи. Длительные перерывы в еде плохо влияют на пищевое поведение людей и в конечном счете способствуют перееданию и ожирению.Что будет, если перестать есть после 6-ти?«Голод, продолжающийся более десяти часов, мешает похудению. Во-первых, человек ложится спать голодным, у него нарушается сон, что ведет и к нарушению аппетита. Утром худеющий набрасывается на еду и съедает больше, чем обычно. Кроме того, большой перерыв между приемами пищи приводит к замедлению обмена веществ», - сообщили эксперты.Медики составили перечень продуктов, которые можно есть по вечерам без опасений, что вес может увеличиться. В этот список вошли:Вареные яйца. По словам экспертов, их белок способствует насыщению и хорошо усваивается.Кефир и ряженка. Это отличные источники полезных для пищеварения бактерий.Мясо птицы. Во-первых, в нем содержится белок. Во-вторых, в мясе домашней птицы присутствует аминокислота триптофан, улучшающая настроение и повышающая уровень гормона сна мелатонина.Рыба. Рыбные блюда снабдят организм не только белком, но и Омега-3 жирными кислотами, которые очищают сосуды от холестериновых отложений.Молоко. В его составе – белок и кальций, их сочетание оздоровляет нервную систему, а также омолаживает кожу. Теплое молоко способствует быстрому засыпанию.Овощи. Содержа в себе много клетчатки и мало калорий, овощи дают организму необходимую для осуществления ночных физиологических процессов энергию, при этом не утяжеляя пищеварения. К тому же очищают кишечник, активизируя выведение жировых субстанций.Ученые напомнили, что ужинать нужно за три-два с половиной часа до сна, но перед отправлением в постель себе вполне можно позволить легкий перекус.