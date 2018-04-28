9 мифов о сахаре, которым не следует верить
Сахар — причина гиперактивности у детей
Если вашего ребенка невозможно удержать на месте, сахар тут ни при чем — несколько исследований уже потерпели крах, пытаясь сопоставить эти причину и следствие. Поводом для возникновения этого мифа стало тревожное письмо, полученное в 1974 году Американской академией педиатрии, в котором некто Уильям Крук выражал озабоченность, что уже более трех лет он считает сахар повинным в детской гиперактивности. При этом никаких научных обоснований этому в тексте не обнаружилось.
Натуральный сахар полезнее прошедшего заводскую обработку
Наследники ведических традиций скажут вам, что натуральный мед полезнее той кукурузно— фруктозной дряни, которой пользуются в пищевой промышленности. Пускай расскажут это ученым, чье единодушное мнение гласит: и мед, и кукурузный сироп дают один и тот же эффект. Проблема только в том, что конфеты содержат больше сахара на порцию, чем натуральные продукты, а значит, и больше калорий. Но этим все и ограничивается, поэтому не стоит разворачивать трагедию и клеймить злом кукурузный сироп.
У детей, злоупотребляющих газировкой, выше риск ожирения
Еще одна странная спекуляция, «подкрепленная» процентами: одна порция газированной воды в день на 60% повышает риск того, что вашего ребенка постигнет ожирение. Из лагеря научного сообщества вновь слышны призывы успокоиться: да, пользы от довольно калорийной газировки не очень много, но не одна она превращает граждан всех возрастов в жировые глыбы. Более подвижный образ жизни и нормальное питание куда лучше скажется на вашем весе, нежели отказ от сахара.
Сахар вызывает диабет
Миф, миф, и еще раз миф! Исследования показали весьма слабую зависимость между употреблением сахаросодержащих продуктов и развития диабета. Все, что ученым известно о влиянии сахара на метаболизм, ожирение и диабет, пока лежит в области теории, и наследственность оказывает гораздо большее влияние на ваше здоровье, чем то, что вы едите.
Зависимость от сахара идентична героиновой
В 2009 году поступило предположение, что сахар стимулирует систему поощрения нашего мозга так же, как это делает табак, алкоголь, секс, кокаин и героин, что позволяет ставить между этими вещами знак тождества. Доказательством тому якобы служат снимки головного мозга, на которых его определенные участки, отвечающие за удовольствие, сигнализируют равно как в ответ на сахар, так и на вышеназванные раздражители. Полярная точка зрения говорит, что методы нейровизуализации до сих пор не позволяют показать, на что похожа каждая из зависимостей, а значит, страх «сахарной наркомании» ничем пока не обоснован, и о нем надо забыть.
Диета совсем без сахара полезнее, чем с минимумом сахара
Если одни верят, что доза кокаина априори смертельна, то другие верят в то, что прикончить их способна лишь ложка сахара. И пока есть такие люди, их будет сложно убедить в том, что сахар в малых порциях допустим даже при строгой диете.
Сахар — это предтеча наркозависимости
Высказанные выше предположения дают некоторым пропагандистам возможность говорить, что сахар открывает двери для зависимости от более серьезных веществ. Эти страхи безосновательны. Во-первых, уже установлено, что никакой «сахарной иглы» нет. Во-вторых, в самой идее о переходе с легких наркотиков на тяжелые нет доказательной базы — это было и остается только умозаключением.
Коричневый сахар полезнее белого
Цвет — не фактор полезности или вреда. В процессе промышленной обработки сахарного тростника образуется черная патока, или меласса, отвечающая за цвет продукта. В чистой мелассе содержатся такие витамины и минералы, как калий и магний, но в самом коричневом сахаре их уже недостаточно, поэтому не тешьте себя иллюзиями, что тростниковый сахар несет вам больше пользы, чем белый. И суть обоих этих видов сахара одинакова — техпроцесс позволяет очистить коричневый сахар от мелассы и получить белый.
Сахар — это афродизиак
В XIX веке сахар еще не обвиняли в возникновении диабета и гиперактивности, но приписывали свойства стимулятора сексуального влечения у женщин, детей и, что еще более подозрительно, малоимущих. Сейчас можно с уверенностью сказать, что нет никакого основания ставить сахар в один ряд с корицей, специями, гвоздикой и другими якобы обостряющими желание продуктами, как это делали 150 лет назад. Да и с самими так называемыми натуральными афродизиаками не все до конца понятно.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил penal в категорию Гастроэнтерология
Добавить комментарий