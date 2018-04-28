Плохие привычки за столом с точки зрения науки

Все мы не идеальны, но от этого охоты осуждать чужие слабости и раздражающие нас особенности почему-то ни у кого не убавляется. Да, в глаза малознакомому человеку мы не скажем, что от его интенсивной жестикуляции рябит в глазах, но наши близкие совершенно точно узнают первыми, если что-то в их поведении вдруг начнет выводить нас из себя. В особенности это касается столового этикета, где у каждого есть не только свои вкусовые пристрастия, но и манеры поведения и рамки дозволенного. Но подождите бить друга по руке, если он вдруг потянется к вашей тарелке, чтобы «только попробовать»! Возможно, он просто действует согласно внутренним инстинктам, которые наука давно изучила и оправдала. О шести из них мы сегодня как раз и расскажет health info со ссылкой на Steaklovers.ru.Еда из чужой тарелкиПодсознательное желание продемонстрировать окружающим свою близость с человеком, а заодно и лишний раз самому убедиться в этом часто заставляет людей переступать рамки. Но если с нарушениями личной зоны комфорта и прикосновениями во время разговора вы еще как-то смирились, то содержимое тарелки для некоторых так же свято, как содержимое бумажника. Лезть слишком часто в тарелку к другу, чтобы буквально показать, что вы чувствуете себя с ним «в одной тарелке», не так страшно, как если бы вам просто постоянно не хватало своей порции.ЧавканьеВас ужасно раздражают люди за соседними столиками, под чавканье которых вам приходится «наслаждаться» собственным заказом? Не беда! Возможно, где-то рядом с вами просто сидит настоящий гурман, который знает научную хитрость о том, что такой шумный способ еды позволяет пище равномерно распределиться по всем вкусовым рецепторам языка, а также увеличивает секрецию слюнных желез. Дегустация еды со «звуковыми эффектами» на протяжении длительно периода может сделать эту привычку неосознанной, так что будьте осторожны и следите за собой, если вдруг вы сами решите оценить все преимущества чавканья.Грубость к официантамЕсли отбросить в сторону объективные причины, по которым обслуживающий персонал в ресторане может вызвать наше недовольство, например, долгое обслуживание, невкусная еда и прочее, то окажется, что мы готовы «взорваться» даже на ровном месте. Взять хотя бы официантов, которые каждый раз подходя к столу, чтобы наполнить бокалы или убрать посуду, прерывают разговор, а значит, нарушают выстраивающуюся на протяжении некоторого времени связь. Последнее, к слову, является одной из главных причин, по которым мы ужинаем вне дома. Если добавить к этому накопившуюся за день усталость гостей и помножить на общее количество посетителей в вечернее время, то можно только посочувствовать официантам, обладающим низким порогом стрессоустойчивости.Поливание кетчупом всего без разбораГоворят, что некоторые шеф-повара звездных ресторанов плачут, когда официанты рассказывают про то, как гость залил их коронное блюдо половиной бутылки кетчупа. Но стоит ли винить за это тех, кто, по мнению тех же поваров, просто не достоин есть что-то сложнее хот-дога. Дело в том, что свои вкусовые предпочтения человек выстраивает годами, а «выдрессированный» за такое время гипоталамус, отвечающий в нашем мозгу за удовольствия, просто не может быстро перестроиться и ищет привычные способы сделать еду еще вкуснее.Сморкание в салфеткуВы всю жизнь считали, что бумажные салфетки за обеденным столом могут служить только для рта и еды? Так вот, рано или поздно настанет тот момент, когда почувствовавший себя окончательно своим в вашей компании товарищ нарушит все иллюзии, высморкавшись в салфетку и кинув ее следом в пустую после десерта тарелку. Не спешите просить счет и вызывать такси — возможно, у него все же есть носовой платок, а этот жест стал следствием его расслабленного состояния и полного удовольствия от общения с вами. Если совсем невмоготу, просто попросите официанта быстрее унести это безобразие.Привычка есть быстроТяжело получать удовольствие от еды, когда на тебя смотрит уже покончивший с обедом компаньон. Не будьте строги к этой тяге орудовать ножом и вилкой со скоростью ниндзя! Вполне вероятно, что причины этого кроются в проблемах с перееданием, вызванных периодической борьбой с лишним весом. Очень часто люди начинают испытывать подсознательную боязнь еды после того как им удается похудеть, что приводит к желанию разделаться с этим как можно быстрее. Выходом может стать использование более мелких столовых приборов, компенсирующих скорость небольшим количеством подцепляемой еды.