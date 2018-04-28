Плавленые сырки полезнее твердого сыра

Плавленый сырок, если он качественно сделан, может быть полезнее твердого сыра, заявили эксперты в области питания.«Плавленый сыр полезен при условии, что продукт отличается высоким качеством», - приводится мнение диетологов в журнале Healthy style.Ученые заявили, что качественный плавленый сыр является источником витаминов группы В, а также витаминов А и Е, минералов - фосфора, кальция. Все эти нутриенты необходимы организму для поддержания здоровья волос, ногтей и кожи. Белок казеин, присутствующий в составе такого сыра, содержит много аминокислот, важнейших для мышц и мозга.«Плавленый сыр не просто не вреден, но даже может быть полезнее обычного сыра. Плавленый сыр лучше усваивается, и в нем меньше холестерина», - констатировали исследователи.Качественный плавленый сыр отличает минимальное содержание добавок. Его главный недостаток - высокое содержание натрия. Поэтому употребление такого сыра должно тщательно контролироваться людьми с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.